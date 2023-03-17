"لم أقم بالتأثير على أي حكم ولا برشلونة" نيجريرا يُدافع عن نفسه!

نيجريرا يبرئ نفسه وبرشلونة من تهمة الرشوة.

دافع خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا نائب رئيس لجنة الحكام السابق في إسبانيا عن نفسه في تهمة تلقي أموال كرشوة من أجل مساعدة برشلونة في مسابقة الدوري الإسباني من عام 2003 وحتى 2018.

ونشرت إذاعة "كوبي" الإسبانية تفاصيل حديث إنريكيز نيجريرا خلال تحقيقات مفتشي الضرائب معه حول الأموال التي تلقتها شركته من برشلونة.

وقال إنريكيز نيجريرا لمفتشي مصلحة الضرائب: "نادي برشلونة اعتبر أن الفريق تعرض للأذى وأن الفرق الأخرى مفضلة هذه فرضية شخصية، لم يخبرني أحد بها بشكل مباشر".

وأوضح إنريكيز نيجريرا أن خدماته تتكون من الذهاب لمشاهدة المباريات، شخصيًا أو من خلال زملائه -الحكام السابقين-، وتفسير أسباب اتخاذ القرارات.

وقال: "كان من واجبي أن أبدي رأيي في المباريات من حيث التحكيم واللاعبين، مشورة فنية، ما أراده نادي برشلونة هو التأكد من عدم اتخاذ قرارات ضد النادي، وأن كل شيء كان محايدًا".

وأتم نيجريرا في حديثه مع مفتش الضرائب: "إعتقد برشلونة أنهم تضرروا من قرارات الحكام، كانت وظيفتي هي مشاهدة المباريات وتقديم التحليل الفني لقرارات الحكام لقد حصلت على الأموال مقابل معرفتي الفنية ووجهة نظري كحكم سابق لم أقم بالتأثير على أي حكم ولا برشلونة".