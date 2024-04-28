"لم أر ذلك من قبل" .. لويس إنريكي يحتفل بلقب الدوري الفرنسي رغم عدم حسمه رسميًا!

تعليق غريب من إنريكي على أداء لوهافر!

لم ينظر المدرب الإسباني لويس إنريكي إلى تعثر فريقه باريس سان جيرمان بالتعادل أمام لوهافر، بل اعتبر فريقه توج بالفعل بلقب الدوري الفرنسي، ليُبدي استغرابه من أداء منافسه!

ويحتاج باريس سان جيرمان لتعثر موناكو أمام ليون في المباراة التي ستقام اليوم، من أجل حسم لقب الدوري الفرنسي بشكل رسمي لصالحه.

وعطّل لوهافر منافسه باريس سان جيرمان عن التتويج بلقب الدوري الفرنسي، بعدما تعادل معه على ملعبه بثلاثة أهداف لكل فريق، بالجولة 31 ضمن منافسات البطولة المحلية.

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وقال إنريكي خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "اليوم حققنا الفوز ببطولة الدوري دون أدنى شك، والتعادل يمنحنا اللقب، فأنا أحتفل بالبطولة بهذه الطريقة".

وأضاف: "كانت ليلة كروية غريبة بعض الشيء، لأن المنافس سجل 3 أهداف بهجمات قليلة، ولم أر ذلك من قبل في مسيرتي، ولكنهم دافعوا بشكل جيد جدًا وأهنئهم، لقد حصلوا على نقطة ولكنني أعتقد أنهم مرروا 145 تمريرة فقط خلال المباراة بالكامل، كنا نستحق الفوز ولكن هذه هي كرة القدم".

وأشار المدرب الإسباني بجماهير فريقه، حيث قال: "إنهم مذهلون ولم يوقفوا عن الغناء وبفضلهم لا نتوقف عن القتال أبدًا، تمكنا من التعادل، والتتويج باللقب جاء بفضلهم، إنها ليلة رائعة وحققنا بالفعل لقبين ونستعد للثالث - يقصد دوري أبطال أوروبا –".

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة بوروسيا دورتموند مساء يوم الأربعاء المقبل، على ملعب سيجنال إيدونا بارك في ألمانيا، بذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، على أن تقام مباراة العودة يوم الثلاثاء 7 مايو القادم في حديقة الأمراء بالعاصمة باريس.