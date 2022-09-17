"لم أقصد المعنى الذي فهمه".. فينيسيوس يجبر من أهانه على الاعتذار

خلال برنامج "إل شيرينجيتو" الإسباني وقبل أيام، تناول بيدرو برافو رئيس رابطة وكلاء اللاعبين الإسبان نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور بشكل سلبي.
برافو طالب فينيسيوس بالكف عن "ألعاب القرود" الأمر الذي أثار الكثير من الجدل ودفع اللاعب نفسه للرد والنادي لاتخاذ خطوات قانونية رسمية.
توضيح واعتذار
لكن بيدرو برافو يعود اليوم ليؤكد أنه لم يقصد المفهوم العنصري الذي تم الحديث عنه في مسألة فينيسيوس.
فعبر تويتر، كتب بيدرو برافو موضحًا الأمر وقائلًا: "أريد أن أوضح أن التعبير الذي أسأت استخدامه (اللعب كالقرود) لانتقاد طريقة احتفال فينيسيوس الراقص كان مجازيًا، ومعناه (فعل الأشياء الغبية)".
وأضاف: "ولأن نيتي لم تكن أبدًا مهاجمة أي شخص، أود الاعتذار بصدق، أنا آسف".
Quiero aclarar que la expresión “hacer el mono” que he mal utilizado para calificar el baile de celebración de los goles que hace Vinicius lo hecho de manera metafórica (“hacer tonterías”). Cómo mi intención no ha sido ofender a nadie pido sinceramente perdón. Lo siento ¡!— Pedro Bravo (@PedroBravoJ) September 16, 2022
وكانت أزمة تلك التصريحات قد دفعت فينيسيوس جونيور للرد بنفسه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنه سيصير أقوى، كما دفعت قطاعًا عريضًا من المنتمين لعالم كرة القدم للذود عنه وفي مقدمتهم زميله في المنتخب نيمار، والمدربان دييجو سيميوني وتشافي هيرنانديز، كما عبر مدربه في ريال مدريد كارلو أنشيلوتي عن البيان الذي أصدره النجم البرازيلي حيال الأمر.
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