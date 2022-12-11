لمنافسة كأس العالم .. "WWE" تطلق بطولة موازية لمونديال قطر
أنظار الجميع من كل أنحاء الكوكب تتجه هذا الشهر نحو قطر، من أجل متابعة بطولة كأس العالم وهي المسابقة الأكبر في كرة القدم.
مجموعة من صفوة اللاعبين والمنتخبات تتنافس للظهور بأفضل صورة ممكنة في المستطيل الأخضر، ولكن هل فكرت يومًا ما في تنفيذ ذلك على حلبة مصارعة؟
هذا ما قرر اتحاد مصارعة المحترفين الشهير "WWE" القيام به عن طريق إنشاء بطولة موازية لمونديال قطر ولكن بين نجوم المصارعة الحرة.
ونشر الحساب الرسمي للاتحاد على موقع "تويتر" مقطع فيديو يظهر فيه الكأس الخاص بالمسابقة الجديدة باللون الذهبي للإعلان عن بطولة "سماك داون كأس العالم".
The #SmackDownWorldCup begins TONIGHT as @ShinsukeN battles @EscobarWWE! Who will move on to the next round?? pic.twitter.com/xTPqmiBkU1— WWE (@WWE) November 11, 2022
وستضم هذه المنافسة العديد من المصارعين من مختلف أنحاء العالم، وكانت المباراة الأولى بين المصارع المكسيكي سانتوس إسكوبار ونظيره الياباني شينسوكي ناكامورا وانتهت بفوز الأول، في انتظار المزيد من الجولات والمواجهات المثيرة.
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