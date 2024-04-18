"لمسوا أثداءنا بشكل فج".. مشجعة فرنسية تروي تفاصيل كارثية عن رحلة برشلونة!

الريمونتادا أخفت العديد من السلوكيات المشينة

مساء الثلاثاء، اشتكى أنصار باريس سان جيرمان من عمليات التفتيش المسيئة التي قام بها مسؤولو الأمن عند مدخل ملعب "مونتجويك" الذي يخوض عليه برشلونة مبارياته.

وكانت أنوش موريل، مديرة جمعية Her Game Too France، التي تحارب العنف الجنسي في الملاعب، ضحية عمليات التفتيش هذه في برشلونة.

وقالت موريل في تصريحات لشبكة "آر إم سي سبورت": "عندما وصلنا بالقرب من الملعب، بحثنا عن طابور التفتيش الخاص بالسيدات وكان مشغولاً بالفعل من قبل مختلف المشجعين، مرت النساء في مجموعات رباعية وفي الوقت نفسه لوحظ أن عمليات التفتيش كانت تطفلية للغاية، حيث تم ملامسة الثديين والأرداف ومناطق أخرى حساسة. كان علينا أن نستدير ونفعل الشيء نفسه، وكان الأمر مركزًا للغاية".

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وأضافت: العديدات منا نحن النساء، تعرضن لهذه اللمسات المتطفلة. لقد لاحظت هذا لأنني سألت العديد منهم. هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها هذا، فقد حدث بالفعل في لشبونة وميلانو".

وأردفت: "في ذلك الوقت نقول لأنفسنا إننا سوف نثور ولكن في الحقيقة نحن محاصرون من قبل الشرطة. أشعر أنني حزينة لكن الشعور الأكثر هو خيبة الأمل، تلك هي الزيارة الأولى لي هنا وصدمت بشكل كبير".

وأكدت: "البعض يقول إنهم معتادون على هذا، ولكن هذا أمر يجب تغييره ولا يجب الاعتياد عليه على الإطلاق!".