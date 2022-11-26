لمسة وفاء.. ياسر الشهراني حاضر في غرفة ملابس المنتخب السعودي

لمسة وفاء.. ياسر الشهراني حاضر في غرفة ملابس المنتخب السعودي

قبيل مباراة السعودية وبولندا، تبرز لقطة من شيم الوفاء ليست بغريبة على الأخضر السعودي، تلك هي اللقطة التي ظهرت من غرفة ملابس المنتخب السعودي استعدادًا لمباراة بولندا المصيرية والتي ينتظر فيها الأخضر دخول التاريخ من بابه الواسع.

فرغم غياب ياسر الشهراني المدوي بسبب الإصابة التي تعرض على إثرها إلى كسر في الفك، نجد مكانه محفوظًا في غرفة ملابس المنتخب السعودي.

القميص رقم 13 الخاص بظهير أيسر الهلال والأخضر السعودي ظهر في غرفة الملابس بما يوحي أن الأخضر يستعد لدخول المباراة ضد رفاق روبرت ليفاندوفسكي بروح ياسر الشهراني.

يذكر أن تعرض الشهراني لكسر في الفك إثر اصطدام بمحمد العويس زميله في الهلال والمنتخب السعودي، ينتظر أن يتسبب في غياب اللاعب لمدة تصل إلى أكثر من 3 أشهر، بحد أدنى.