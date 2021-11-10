دائمًا ما تظهر في ألعاب الفيديو، مشاكل في التراخيص والأسماء، وتلجأ الشركات إلى استخدام بعض الأسماء المزيفة للفرق لتجنب تلك المشاكل والنزاعات.

فمثلًا كانت شركة كونامي المنتجة للعبة "pes" تقوم بتسمية مانشستر سيتي باسم "man blue" وحتى حاليًا مثلا تطلع لعبة فيفا على فريق يوفنتوس اسم "Piemonte Calcio" والآن تسمي لعبة فوتوبول مانجر فريق مانشستر يونايتد باسم "Man UFC".

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على سبب عدم ظهور فريق مانشستر يونايتد باسمه الحقيقي في لعبة فوتبول مانجر..

لماذا يطلق على مانشستر يونايتد "Man UFC" في فوتبول مانجر 2022؟

هناك مشكلة ونزاع قضائي بين إدارة مانشستر يونايتد والشركة المنتجة للعبة، هو السبب في عدم تسمية مانشستر يونايتد باسمه الحقيقي في نسخة فوتبول مانجر 2022.

وفي مايو 2020، رفعت إدارة الشياطين الحمر دعوى قضائية ضد الشركة المنتجة للعبة بسبب انتهاك العلامة التجارية الخاصة بالشياطين الحمر، حتى تم الإعلان في أغسطس 2021 عن التوصل إلى حل ودي لتجنب تلك المشكلة.

ونشر الحساب الرسمي للعبة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تغريدة كتب فيها: "اتفق مانشستر يونايتد مع شركة سيجا، على تسوية نزاعهما بشكل ودي فيما يتعلق بالعلامات التجارية في لعبة فوتبول مانجر، ويسعدنا أنه تم حل تلك المشكلة بما يرضي كافة الأطراف".

From FM22 onwards, the Manchester United football club will be named ‘Manchester UFC’ or ‘Man UFC’. These name changes have been made purely to settle the dispute on a no admissions basis. — Football Manager (@FootballManager) August 6, 2021

وأكدت الشركة في بيانها، أنها لا تحتاج إلى ترخيص من أجل استخدام اسم مانشستر يونايتد، ولكنها قامت بتغيير الاسم كعلامة على حسن النية حتى يتمكن كافة الأطراف في المضي قدمًا.

مانشستر يونايتد ليس الفريق الوحيد الذي لديه مشاكل بسبب حقوق العلامة التجارية مع فوتبول مانجر، فمثلًا فريق يوفنتوس يُسمى "Zebre"، بسبب الحقوق التجارية التي تمتلكها كونامي للبيانكونيري من 2019، كذلك الأندية البرازيلية تم اختصارها إلى ثلاثة أحرف فقط فمثلًا فلامنجو هو "FLA".

الأمر لم يقتصر فقط على الأندية، فمثلًا أوليفر كان أسطورة حراسة المرمى الألمانية يظهر في اللعبة باسم "Jens Mustermann"، وكذلك لا يضم منتخبي ألمانيا واليابان لاعبين حقيقيين.

هل تضم قائمة مانشستر يونايتد لاعبين حقيقيين في فوتبول مانجر 22؟

نعم يتواجد لاعبي مانشستر يونايتد بأسمائهم الحقيقية في اللعبة، بالرغم من تغيير اسم الفريق.

فالشياطين الحمر مازالوا يرتدون قمصانًا حمراء ويلعبون مبارياتهم على أرضهم في أولد ترافورد وتضم تشكيلتهم كريستيانو رونالدو، برونو فيرنانديش، بالإضافة إلى الموهبة ماسون جرينوود.

It's going to be the biggest and best Football Manager yet! 🎮#FM22 — GOAL News (@GoalNews) September 9, 2021

هل يمكن تعديل اسم "Man UFC" إلى مانشستر يونايتد في فوتبول مانجر 22؟

من الممكن استعادة الأسماء الحقيقية للفرق واللاعبين في لعبة فوتبول مانجر، ولكن الأمر يتطلب بعض الخطوات والبراعة، لتحويل "Man UFC" إلى مانشستر يونايتد.

توفر بعض المواقع الإلكترونية مثل SortItOutSI و FMScout ملفات يمكن تحميلها واتباع الخطوات خطوة بخطوة حول كيفية استعادة الأسماء الحقيقية.