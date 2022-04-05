لماذا يريد مزاملة مبابي في ريال مدريد؟ بنزيما يجيب

يطمح هداف ريال مدريد كريم بنزيما في انضمام زميله في المنتخب الفرنسي كيليان مبابي إلى ريال مدريد لنقل تلك الشراكة الهجومية المرعبة إلى إسبانيا.

بنزيما لا يزال متحفزًا لانضمام مبابي إليه في ريال مدريد، مؤكدًا أن الثنائي سيحرزان معا الكثير من الأهداف "وحتى من الممكن أن يحققا الثلاثيات" على حد تعبيره.

تفاهم فرنسي

الثنائي سيقودان خط هجوم فرنسا في كأس العالم قطر 2022 نهاية هذا العام، وحينها سيكون مبابي قد اتخذ قرارا مصيريًا في مستقبله بشأن عقده الذي ينتهي مع باريس سان جيرمان في الصيف، ويأمل بنزيما أن يكون ذلك القرار هو الانضمام إلى قلعة سانتياجو برنابيو ولأطول وقت ممكن.

بنزيما، الذي سجل إلى الآن 34 هدفًا لصالح ريال مدريد في كل المسابقات هذا الموسم، قال في تصريحات لصحيفة "ليكيب": "نعم أقول دائمًا إنني أريد انتقال مبابي إلى ريال مدريد، أحب اللعب إلى جواره في المنتخب الوطني، وأود أيضًا أن ينتقل ذلك إلى مستوى الأندية".. مضيفًأ: "أعتقد أننا سويًا يمكننا تسجيل العديد من الأهداف.. وربما الثلاثيات".

وشرح بنزيما أسباب رغبته في مزاملة مبابي بريال مدريد مؤكدًا: "مع مبابي أفهم نفسي جيدًا في المنتخب الوطني لأن كلًا منا يعرف ما سوف يفعله الآخر في الملعب، كلانا يحب البدء من الناحية اليسرى، لكننا لن نجتمع أبدًا هناك سويًا في لحظة واحدة".

وعن لحظة المواجهة بينهما في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، قال بنزيما: "لقد تمنيت له مباراة جيدة، شخصيًا لم يكن لدي أي ضغوطات في تلك المباراة سوى أنني أردت أن نفوز في العودة لأنني أحبطت من مباراة الذهاب".

وسجل بنزيما ثلاثية قاد بها ريال مدريد للعودة التاريخية أمام باريس سان جيرمان في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة ذهابًا 1-0 بهدف من كيليان مبابي نفسه، والذي سجل هدف فريقه الوحيد في مباراة العودة على ملعب سانتياجو برنابيو.

وعن هذا يقول بنزيما: "ذهبت إلى هناك (مع إصابة) ولم أكن قد لعبت لمدة شهر، كنا سيئين ولم نهاجم وتمت السيطرة علينا، ولذلك أردنا تحسين كل شيء في مباراة العودة".

مباراة تشيلسي

وبعد إقصاء باريس سان جيرمان من ثمن النهائي، يستعد ريال مدريد الآن لمواجهة قوية أمام تشيلسي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

البلوز هم من أقصوا ريال مدريد الموسم الماضي من نصف النهائي، ولكن بنزيما مؤمن أن الأمر في المتناول هذه المرة.

وعن هذا قال الدولي الفرنسي: "لا يوجد طرف مفضل في تلك المباراة، انظر إلى مباراة باريس سان جيرمان، كنا المرشحين الأقوى فهزمنا، وكانوا المرشحين الأقوى في العودة فهزموا، هذا لا يعني أي شيء، تشيلسي فريق جيد جدًا، سوف نذهب إلى تلك المباراة لتحقيق نتيجة جيدة"