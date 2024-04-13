لماذا يجب تجنب لاعبي الهلال في فانتازي الدوري السعودي؟

رسالة تحذيرية لعشاق البطولة

يواصل الهلال تألقه الشديد هذا الموسم، وبات قريبًا للغاية من حسم لقب الدوري السعودي، بعدما توج الخميس الماضي بلقب كأس السوبر أيضا، بالفوز على الاتحاد برباعية في المباراة النهائية.

ومنح لاعبو الهلال، متسابقي الفانتازي على موقع جول، برعاية أمازون السعودية، الكثير من النقاط في الفترة الماضية مثل ألكسندر ميتروفيتش، وسالم الدوسري، وسافيتش، وسعود عبد الحميد، وغيرهم الكثيرين.

"جول" كان قد أطلق مسابقة فانتازي خاصة لدوري روشن، برعاية أمازون السعودية، منذ الجولة الـ20 بجوائز قيمة لأول اثنين في الترتيب، فلا تفوت الفرصة كي تشارك معنا.

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ويحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 8000 ريال سعودي، مقدمة من أمازون السعودية، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 4000 ريال.

للمشاركة في مسابقة "فانتازي دوري روشن" برعاية أمازون السعودية (اضغط هنا).

لكن لماذا يجب تجنب لاعبي الهلال رغم أنهم يمنحون المتسابقين الكثير من النقاط؟

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الهلال يبتعد بفارق 12 نقطة عن النصر في صدارة الدوري السعودي، قبل 7 جولات على النهاية، ما يعني أنه على بعد 3 انتصارات فقط من تحقيق اللقب.

ومع خوض الهلال مباراتين قويتين أمام العين الإماراتي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا الثلاثاء المقبل ويوم 23 من الشهر الجاري، فإنه من المنتظر أن يلجأ المدرب البرتغالي لإراحة لاعبيه.

وقد يلجأ المدرب البرتغالي للعب بالبدلاء في مواجهتي الدوري أمام الأهلي، والفتح بالجولتين المقبلتين من الدوري السعودي لإراحة الأساسيين.

ومع اقتراب التنافس الكبير بين لاعبي الفانتازي مع اقتراب البطولة من النهاية، فإن كل نقطة ستكون ثمينة، ومع خسارة أي لاعب سيكون له تأثير في الترتيب.

لذلك فإن اللاعبين عليهم اللجوء لخيار صعب وهو الاستغناء عن لاعبي الهلال.

وماذا عن البديل؟

تبدو الفرصة جيدة للجوء إلى بدلاء جيدين تألقوا في الجولات الأخيرة، ومن حسن الحظ أن أسعارهم في المتناول وبأقل من أسعار لاعبي الهلال..

وتألق العديد من اللاعبين في الجولات الأخيرة، مثل الزامبي فاشيون ساكالا مهاجم الفيحاء، ولاعب الرأس الأخضر خوليو تفاريس مهاجم الرائد، والبولندي جريجورز كريشوياك لاعب وسط أبها، والمغربي عبد الحميد صابيري لاعب وسط الفيحاء.

كما يبرز كذلك عبد الرحمن غريب، مهاجم النصر، ومن المدافعين يمكن اللجوء للعديد من الخيارات مثل أحمد حجازي من اتحاد جدة، وكذلك إيميريك لابورت من النصر.

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