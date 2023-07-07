"لماذا لا تحل مشاكل بلادك؟" .. رئيس البرازيل يسخر من تعيين أنشيلوتي!

تعيين "كارليتو" مدرباً للسامبا يثير الجدل

هاجم الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا علناً اختيار اتحاد الكرة في بلاده للإيطالي كارلو أنشيلوتي من أجل تدريب المنتخب القومي.

وأعلنت البرازيل عن تعيين مدرب ريال مدريد لقيادة البلاد بداية من كوبا أمريكا المقبلة في صيف 2024، القرار الذي قوبل بآراء متباينة بين الترحيب بخبراته الكبيرة وانتقاد كونه أجنبياً.

وقال رئيس البلاد في تصريحات مع "canale Sbt": "يعجبني أنشيلوتي ولكن لماذا لم يدرب إيطاليا؟ لماذا لا يحل مشاكل بلاده؟".

وأضاف: "إيطاليا لم تشارك في المونديال الأخير، أنا أشجع تعيين دينيز، يملك الشخصية والمخيلة لقيادة غرف ملابس المنتخب".

وختم ضاحكاً: "من السهل تدريب فريق في أوروبا مكون من 11 صفقة ولكن من الصعب قيادة كورينثيانز، كنت سأحب أن أرى أنشيلوتي ماذا سيفعل في كورينثيانز".