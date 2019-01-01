لماذا قررت إيطاليا إلغاء "البوكسينج داي" في السيري آ؟

التجربة لم تستمر طويلًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قررت رابطة السيري آ تطبيق "البوكسينج داي" خلال موسم 2017-2018، وطُبق بالفعل خلاله وخلال الموسم التالي، لكن تم إلغاء الفكرة تمامًا فيما بعد.

البوكسينج داي عادة معروفة في كرة القدم الإنجليزية، إذ تلعب جميع أندية البريميرليج يوم 26 ديسمبر الذي يُعد يوم عطلة رسمية بسبب أعياد عيد الميلاد، وتُلعب جميع المباريات في توقيت واحد ويتم اختيارها وفق معايير محددة أبرزها القرب الجغرافي بين الفرق المتنافسة لتشجيع انتقال الجماهير.

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رابطة السيري آ وجدت في البوكسينج داي فرصة لزيادة جماهيرية البطولة وشعبيتها، وفرصة أيضًا لتشجيع الجماهير للحضور للملاعب ومتابعة المباريات، وهو ما سينعكس إيجابيًا على البطولة مستقبلًا.

وطُبقت الفكرة بحذافيرها الموسم الماضي 2018-2019، إذ لعبت الجولة الـ18 يوم الأربعاء 26 ديسمبر لكن لم تُلعب جميع المباريات في توقيت واحد، وكان الختام بمواجهة الإنتر ضد نابولي المثيرة والمنتظرة.

ولم يكن اليوم جميلًا في إيطاليا، وغابت عنه الإيجابية، إذ لم تحضر الجماهير بالعدد الذي كان متوقعًا، وكان الختام بليلة سيئة في ملعب سان سيرو على خلفية توجيه جماهير الإنتر هتافات عنصرية ضد خاليدو كوليبالي مدافع نابولي وما أعقب ذلك من أحداث شغب مؤسفة بين جمهور الفريقين.

وفي إبريل وبعد أشهر قليلة، قررت رابطة السيري آ إلغاء الفكرة والعودة للنظام القديم .. لا بوكسينج داي في 2019-2020.

لماذا؟ لأن التجربة فشلت ولم تنجح في تحقيق الأهداف المرجوة، لكن السبب المباشر كان طلب القنوات التلفزية صاحبة حقوق نقل البطولة هذا الأمر، لأنها لم تنجح في تسويق قنواتها خلال يناير 2019 بسبب خلو نصفه من المباريات ، ولذا كان القرار بالتراجع عن تلك التجربة بعد موسمين فقط من تطبيقها.