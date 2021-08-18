لماذا فشل انتقال بيانيتش من برشلونة إلى يوفنتوس؟

الدولي البوسني يريد اليوفي ولكن هناك أزمة..

لا حديث منذ بداية سوق الانتقالات الصيفية بالنسبة لجماهير يوفنتوس سوى عن التعاقد مع نجم برشلونة ميراليم بيانيتش، لكن حتى الآن الصفقة معقدة للغاية وإن كانت لا تزال الأحلام قائمة في إعادة البوسني إلى أليانز ستاديوم مرة أخرى.

ولا يمانع برشلونة أن يبيع بيانيتش من أجل توفير راتبه لا سيما وأنه من الناحية العملية خارج حسابات المدرب رونالد كومان، فيما يرغب اللاعب نفسه بمغادرة كامب نو لعدم حصوله على فرصة للعب تحت إمرة المدرب الهولندي في الموسم الماضي وحتى في مطلع الموسم الجديد.

تبقى الأزمة كلها في يوفنتوس نفسه وليس في برشلونة، إلا أنه وفي الوقت نفسه يحاول مسؤولو البيانكونيري بكل ما لديهم من قوة أن يجدوا حلًا يعود به نجم روما الأسبق إلى الدوري الإيطالي مرة أخرى.

لماذا يعجز يوفنتوس عن التعاقد مع بيانيتش؟

ووفقًا لما جاء في الصحف الإيطالية، فإن السبب الرئيسي والوحيد في عجز يوفنتوس إتمام صفقة ميراليم بيانيتش هو استمرار آرون رامسي مع كتيبة ماسيميليانو أليجري على عكس ما كان مخططًا له.

رامسي يتقاضى سنويًا في يوفنتوس 7 ملايين يورو، ولا يمكن للنادي الإيطالي جلب بيانيتش في نفس وقت وجود الدولي الويلزي لأسباب اقتصادية بحتة.

إن رحل رامسي في أي لحظة من الأيام المتبقية في الميركاتو الصيفي، فإن بيانيتش سيرتدي قميص يوفي على الفور، أما إن بقيّ - وهو الخيار الأقرب نظرًا لعدم وجود مهتم بدفع راتبه الضخم - فإن البوسني سيبقى في برشلونة أو يرحل إلى وجهة أخرى.

هل للتعاقد مع مانويل لوكاتيلي علاقة بصفقة بيانيتش؟

في الوقت نفسه، تؤكد الصحف الإيطالية أنه لا علاقة على الإطلاق بضم يوفنتوس لمانويل لوكاتيلي من ساسوولو بتعثر انتقال ميراليم بيانيتش إلى اليبانكونيري.

المدرب أليجري يحلم بأن يتمكن من جمع الثنائي سويًا في منتصف ملعب يوفنتوس، حيث الخبرة والشباب، لكن أحلامه تصطدم بأزمة آرون رامسي وراتبه الضخم.

وكان يوفنتوس قد دفع لساسوولو 25 مليون يورو مع 12.5 مليون يورو آخرين كمتغييرات للحصول على توقيع لوكاتيلي البالغ من العمر 23 عامًا.

ما هو موقف بيانيتش الراهن في برشلونة؟

من جهة أخرى، تشير صحيفة "سبورت" الكتالونية إلى أن بيانيتش إن فشل انتقاله إلى يوفنتوس، فإنه سينتقل إلى نادٍ آخر، وبالفعل بدأ وكيله في دراسة العروض الأخرى المطروحة على الطاولة.

الحديث هنا عن اهتمام من ميلان وإنتر به، إلى جانب وجود اهتمام من بعض أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

الأولوية ورغبة صاحب الـ31 عامًا هي ارتداء قميص يوفنتوس، لكن إن لم تتحقق، فسيتم اللجوء إلى الخيارات الأخرى البديلة التي تضمن رحيل اللاعب عن كامب نو.

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