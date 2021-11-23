أعلنت إدارة النصر السعودي، في بيان رسمي نشرته مساء اليوم الثلاثاء، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فسخ عقدها مع مهاجم الفريق عبد الرزاق حمد الله.

ومنذ انضمام حمد الله إلى النصر في أغسطس 2018، تألق بشكل ملحوظ وخطف الأنظار وأصبح نجم الفريق، وامتلك سجلًا تهديفيًا كبيرًا حصل خلاله على لقب هداف الدوري في موسمين متتاليين.

كما حقق حمد الله مع فارس نجد رقمًا قياسيًا فى تاريخ المسابقة بحصوله على لقب الهداف موسم 2018-2019 برصيد 34 هدفاً.

ولكن توترت العلاقة بين حمد الله والنصر في الفترة الأخيرة، وابتعد اللاعب عن المشاركة مع الفريق، ولم يشارك في الموسم الحالي إلا في مباراتين.

وفي التقرير التالي من موقع جول سنحاول معًا التعرف على سبب فسخ النصر عقده مع اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله.

ما هو سبب فسخ عقد عبد الرزاق حمد الله؟

نشرت إدارة النادي السعودي، بيانًا كشفت فيه عن فسخ عقد اللاعب، وجاء في البيان: "أنهت إدارة نادي النصر العلاقة التعاقدية مع اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله بسبب قانوني مشروع وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وواصل: "ويحتفظ نادي النصر بجميع الحقوق المالية والقانونية المترتبة على ذلك أمام الجهات القضائية المختصة".

ولم تكشف إدارة فارس نجد في بيانها، عن سبب فسخ التعاقد مع المهاجم صاحب الـ 30 عامًا، ولكن بحسب التقارير الصحفية، تجديد عقد حمد الله مع النصر كان به العديد من العقبات ولم يتوصل الطرفان إلى أي صيغة للاتفاق بشأن العقد الجديد.

أنهت إدارة نادي النصر العلاقة التعاقدية مع اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله بسبب قانوني مشروع وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.



ويحتفظ نادي النصر بجميع الحقوق المالية والقانونية المترتبة على ذلك أمام الجهات القضائية المختصة. pic.twitter.com/v8DW8tOYVX — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) November 23, 2021

وأشارت بعض التقارير، إلى أن عدم الاتفاق على صيغة العقد الجديد، قد تكون هي السبب وراء فسخ عقد النصر لمهاجمه.

ما سبب الأزمة بين عبد الرزاق حمد الله وإدارة النصر؟

في أكتوبر الماضي ومع مطلع الموسم الحالي، ازدادت الأزمات بين إدارة العالمي والمهاجم المغربي، وتوترت العلاقة بين الطرفين، بعد الدخول في مفاوضات تمديد العقد.

ومن جانبه أكد عبد الرحيم حمد الله، شقيق اللاعب في مطلع شهر أكتوبر، أن إدارة العالمي قد قررت خصم 40%، من راتب عبد الرزاق عن الموسم الحالي، قبل 10 أيام من ربع نهائي دوري أبطال آسيا، والذي كان أمام الوحدة الإماراتي.

وكانت إدارة النصر برئاسة قد رفضت زيادة راتب اللاعب في العقد الجديد، وكان هذا بحسب التقارير الصحفية أكبر نقطة خلاف بين الطرفين.

ما هي أرقام وإنجازات عبدالرزاق حمدالله مع النصر؟

كما ذكرنا سابقًا، حمد الله منذ وصوله إلى النصر وهو يخطف الأضواء، وقاد فريقه في أول موسم له 2018-19 إلى تحقيق لقب الدوري السعودي، بالإضافة إلى حصوله على لقب هداف المسابقة برصيد 34 هدفًا.

سجل عبد الرزاق حمد الله مع النصر 111 هدفًا في 102 مباراة، وذلك في جميع البطولات المحلية والقارية.

وعلى صعيد الألقاب، حصل حمدالله مع النصر، على لقب الدوري السعودي، كما حصل على لقبين سوبر سعودي في عامي 2019، 2020.

وفي الموسم الحالي خرج عبدالرزاق، مع فريقه من نهائي دوري أبطال آسيا عن منطقة الشرق، أمام الهلال في المباراة الشهيرة التي فاز بها الموج الأزرق بهدفين لهدف.