لماذا ظهر حمدالله مجددًا في معسكر المنتخب المغربي؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

ظهر عبد الرزاق حمدالله في معسكر المنتخب المغربي مما أثار الكثير من الجدل وعلامات الاستفهام حول إمكانية عودته لقائمة أسود الأطلس في كأس أمم أفريقيا.

وكان حمدالله قد غادر معسكر المنتخب المغربي مع الإعلان عن إصابته في الظهر، ليخرج بعدها في عدد من مقاطع الفيديو يتدرب بقوة وجد مما ينفي إصابته، وهو ما أثار الجدل حول السبب الحقيقي لخروجه من المنتخب وما قيل حول خلافات مع المدرب هيرفي رينار وعدد من اللاعبين أبرزهم فيصل فجر.

محرز: ليس لدينا أعذار أمام كينيا

وقد ظهر مهاجم النصر السعودي اليوم في معسكر المنتخب مما جعل البعض يتحدث عن "مصالحة" بينه وبين زملائه اللاعبين وعودته لتمثيل أسود الأطلس في مصر، لكن التقارير الصحفية المتابعة أوضحت أن حمدالله توجه للمعسكر للحصول على جواز سفره، وذلك بعد تواصله مع أحد إداريي النادي.

وأجمعت المصادر المتابعة لتدريبات المنتخب أن عودة حمدالله مستحيلة تمامًا، خاصة بعد ردود الفعل التي صاحبت خروجه من قائمة الفريق.