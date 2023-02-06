لماذا سدد أسينسيو ركلة جزاء ريال مدريد بدلًا من رودريجو؟.. أنشيلوتي يجيب

السر في كأس العالم 2022!

كشف كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد السبب وراء تسديد ماركو أسينسيو لركلة الجزاء المهدرة أمام ريال مايوركا، بدلًا من زميله رودريجو.

ريال مدريد سقط أمس الأحد أمام ريال مايوركا بهدف دون رد لحساب الجولة ال20 من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي في تصريحات عقب اللقاء: "اخترت المرشح لأن كريم بنزيما ولوكا مودريتش وتوني كروس كانوا جميعًا خارج الملعب في تلك الوقت لقد كان الأمر بين أسينسيو ورودريجو واعتقدنا أن رودريجو قد يتأثر عقليًا بعض الشيء بسبب إهداره في كأس العالم".

وأوضح أنشيلوتي سبب إبقاء لاعبي خط الوسط كروس ومودريتش ضمن البدلاء ضد مايوركا قائلًا: "أصيب توني قليلاً بعد مباراة فالنسياـ بينما لوكا كان قد لعب قبل أقل من 72 ساعة لذلك لم أرغب في المخاطرة به".

يذكر أن ريال مدريد فقد ثلاث نقاط ثمينة ستصعب مهمته في المنافسة على لقب الدوري الإسباني بعد تفوق برشلونة في الصدارة بفارق ثماني نقاط.