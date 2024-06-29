لماذا ذهب إلى قطر وهل ترك ريال مدريد بسبب قدوم مبابي؟ خوسيلو يجيب..

المهاجم الإسباني يدرك قيمة الملكي جيدًا..

تطرق الإسباني خوسيلو مهاجم ريال مدريد السابق المنتقل حديثًا إلى الغرافة القطري، إلى العديد من الملفات التي تخص مشواره الكروي خاصة فترته في ريال مدريد.

وقال خوسيلو في حوار لوكالة الأنباء الإسبانية إن الانتقال إلى ريال مدريد كان حلمًا بالنسبة له في العديد من الأوقات، خصوصًا حينما كان في إسبانيول.

وقال إن المكالمة التي أتت إلى وكيله ليخبره أن ريال مدريد يرغب في ضمه "لم تكن متوقعة وبدت لي حلمًا " على حد تعبيره.

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كما تناول اللقطتين التاريخيتين وهما هدفاه في مرمى بايرن ميونخ بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي فقال: "كانا هدفين هامين أهلانا إلى النهائي، أضمهما إلى لحظات عديدة لا أنساها في تاريخي مع ريال مدريد، بدء مشواري، أول مباراة لي على سانتياجو برنابيو، والعودة إليه مرة أخرى".

وحينما سئل ما إذا كان انتداب كيليان مبابي وإندريك قد أثر في قراره بالرحيل عن الملكي، أجاب: "أردت البقاء في بيئة تنافسية، وسنحت لي فرصة التوقيع 3 أعوام في الدوري القطري، في قطر أستطيع أن أحصل على عقد جيد لأبنائي، وكرة القدم هناك تجذب اللاعبين الأوروبيين الأعلى وهي آخذة في التطور".