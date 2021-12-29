لماذا تم استبعاد أفشة من قائمة مصر في كأس الأمم الإفريقية 2021؟

أعلن كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، قائمة الفراعنة النهائية التي ستخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية 2021، والتي كانت أبرز مفاجأتها استبعاد محمد مجدي أفشة من القائمة.

ويشارك المنتخب المصري في البطولة الإفريقية، بالمجموعة الرابعة، برفقة كل من السودان، نيجيريا، ومنتخب غينيا بيساو، بحثًا عن تحقيق اللقب الثامن له في البطولة الغائب منذ سنوات.

وتفاجئ العديد من عشاق المنتخب المصرية، بقائمة المدرب البرتغالي، والتي شهدت استبعاد أفشة الذي يعتبر واحد من نجوم الكرة المصرية في مركز صانع الألعاب بالفترة الأخيرة، بالإضافة إلى استبعاد أحمد رفعت بعد تألقه مع الفراعنة في كأس العرب الأخيرة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على سبب استبعاد محمد مجدي أفشة من قائمة منتخب مصر التي ستخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.

متى تبدأ كأس الأمم الإفريقية 2021؟

من المنتظر أن تقام بطولة كأس أمم إفريقيا 2021، في يناير المقبل وتحديدًا يوم 9 يناير 2022، على أن تكون المباراة النهائية يوم 6 فبراير من العام ذاته.

وكان من المقرر أن تقام البطولة في الفترة من يونيو وحتى يوليو 2021، ولكن في يناير 2020 قرر الاتحاد الإفريقي تأجيل البطولة وترحيلها إلى شتاء 2021 بسبب الظروف المناخية في القارة السمراء.

وسيخوض المنتخب المصري، أولى مبارياته في البطولة يوم الثلاثاء 11 يناير 2022، أمام منتخب نيجيريا على ملعب رومدي أدجيا.

لماذا تم استبعاد أفشة من قائمة منتخب مصر؟

بكل تأكيد محمد مجدي أفشة واحد من أهم صانعي اللعب في الكرة المصرية خلال الفترة الأخيرة، ولكنه لا يشارك مع منتخب مصر تحت قيادة كيروش باستمرار وهذا ما ظهر في كأس العرب الأخيرة.

ولم يشارك أفشة أو يظهر بالمستوى المطلوب منه، في مشاركة الفراعنة ببطولة كأس العرب قبل أسابيع، فالمدرب البرتغالي يعتمد على طريقة لعب 4-3-3 مع المنتخب المصري، والتي لا تتماشى مع مركز أفشة في الملعب.

فقرر المدرب البرتغالي، عدم استدعاء اللاعب صاحب الـ 25 عامًا، لعدم الحاجة إليه من الناحية الفنية.

ما أبرز الأسماء المستبعدة من قائمة مصر في كأس الأمم الإفريقية 2021؟

أفشة ليس الوحيد الذي كان عدم استدعائه لقائمة الفراعنة فاجئ الجماهير، بل هناك أيضًا مصطفى فتحي الذي يقدم مستويات كبيرة منذ الموسم الماضي، وكذلك طارق حامد نجم وسط ميدان الزمالك.

لاعب سيفتقده منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا _______________ ؟ 🤔 — جول مصر - GOAL (@goaleg) December 29, 2021

كما لم يتم استدعاء أحمد رفعت بالرغم من تألقه في المشاركات الأخيرة مع الفراعنة في كأس الأمر، وإبراهيم عادل أحد نجوم الخط الهجومي لفريق بيراميدز هذا الموسم.

ما قائمة الفراعنة المشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2021؟

حراسة المرمى: محمد الشناوي – محمد أبو جبل – محمد صبحي – محمود جاد.

خط الدفاع: أكرم توفيق – عمر كمال – أحمد حجازي – محمود حمدي "الونش" – أيمن أشرف – أحمد فتوح – محمد عبد المنعم – محمود علاء.

خط الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي – إمام عاشور – عبد الله السعيد – محمد النني – أحمد سيد "زيزو" – مهند لاشين.

خط الهجوم: عمر مرموش – محمد شريف – مصطفى محمد – محمد صلاح – محمود حسن "تريزيجيه" – رمضان صبحي.