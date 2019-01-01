لماذا تلعب مباريات نصف نهائي كأس إنجلترا في ويمبلي؟

ملعب ويمبلي أو كما يُلقب بـ"كاتدرائية كرة القدم" كان مسرحًا للمباريات النهائية فقط، لكن لكن اتحاد كرة القدم الإنجليزي وسع نطاق استخدامه

وفقًا لتقاليد كرة القدم الإنجليزية، يُعتبر اللعب في ويمبلي "موطن كرة القدم" الأيقوني بمثابة الوصول للقمة بالنسبة للعديد من اللاعبين.

في الواقع، كانت هيبة المكان مرتبطة بالاغنية التي أصدرها توتنهام مع تشاس ودايف في أعقاب الوصول لنهائي كأس إنجلترا 1981.

دائمًا ما كان اللعب في ويمبلي مقتصرًا على نهائيات الكؤوس الإنجليزية ومباريات المنتخب الإنجليزي، لكنه مؤخرًا تم استخدامه كملعب مؤقت لنادي توتنهام، إلى جانب خوض مباراتي نصف النهائي في الكأس عليه.

هذا العام سيحتضن الملعب مباراتي نصف نهائي كأس إنجلترا بين مانشستر سيتي وبرايتون، وولفرهامبتون وواتفورد.

يلقي جول نظرة على سبب لعب تلك المباريات في ويمبلي ومتى بدأ التغيير.

لماذا يتم لعب نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في ويمبلي؟

تُلعب مباريات نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في ويمبلي منذ موسم 2007-2008، بعد قرار اتخذه الاتحاد الإنجليزي في عام 2003.

لقد كانت خطوة مدفوعة بشكل رئيسي لأسباب مالية، حيث حرص اتحاد كرة القدم على التأكد من أن الملعب - الذي كلف حوالي 789 مليون جنيه إسترليني (مليار دولار) سيُحقق عوائد مالية لتغطية تلك التكاليف بنفسه.

في الواقع كأكبر استاد في المملكة المتحدة بسعة 90،000 مشجع، فاتحاد كرة القدم رغب في الاستفادة من هذا الأمر من خلال كثرة مبيعات التذاكر والحصول على الأرباح المالية.

أول مباريات نصف نهائي تُقام في ويمبلي الجديد كانت بورتسموث ووست بروميتش وكارديف سيتي وبارنسلي في أبريل 2008. من بين الفرق المشاركة في تلك النسخة، كان بورتسموث فقط الوحيد الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

قبل عام 2008، جرت العادة على أن يُقام الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد في عدد من الملاعب المختارة مثل أولد ترافورد في مانشستر، فيلا بارك في بيرمنجهام، وهيلزبورو في شيفيلد.

حتما أدى تنظيم جميع مباريات الدور نصف النهائي في ويمبلي إلى بعض الاستياء، لكن نيك بارون، الذي كان متحدثًا باسم الاتحاد الإنجليزي في ذلك الوقت قال إنه كان «ضرورة مالية».

وقال بارون في عام 2003 «سيكون هناك غضب من فكرة إقامة الدور نصف النهائي في ويمبلي حيث سيتعين على جمهور بعض الأندية السفر شوطاً طويلاً إلى لندن ونحن نقدر أن الموقف ليس مثاليًا».

«لكنها ضرورة مالية من أجل دفع تكاليف الاستاد الجديد، والجانب الآخر هو أنه لن يكون بمقدور المشجعين مشاهدة المباريات فحسب، بل سيكونون كذلك في أفضل ملعب في العالم».