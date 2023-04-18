لماذا ألغي؟ أسباب عدم عزف نشيد دوري أبطال أوروبا في مباراة تشيلسي ضد ريال مدريد

ماذا حدث؟

شهدت مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي بالأمس، ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، عدم عزف النشيد الوطني لدوري أبطال أوروبا في المباراة.

وودع تشيلسي منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي بعد الهزيمة أمام ريال مدريد بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" يبدو أن شخصًا ما وراء الكواليس في الاستاد الذي يسع 40 ألف متفرج نسى الضغط على زر عزف النشيد قبل انطلاق المباراة، ونتيجة لذلك ظهر لاعبو الفريقين على الكاميرا وهما في حيرة لا يعرفون ماذا يحدث.

وأظهر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد وهو ينظر حوله وكأنه يتوقع أن يبدأ النشيد بينما كان زميله كريم بنزيما يحدق مباشرة في المدرجات.

وعلق مشجعو تشيلسي على هذه الواقعة قائلين: "هذه آخر مباراة لنا في دوري أبطال أوروبا منذ سنوات ولا نسمع حتى النشيد"، بينما كتب آخر: "لا يوجد نشيد لدوري أبطال أوروبا في ستامفورد بريدج .. يبدو الأمر كما لو أنهم يعرفون أنهم لن يسمعوها مرة أخرى".

وتكرر الأمر في عام 2017 وقبل مباراة مانشستر يونايتد الأخيرة في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا ضد سسكا موسكو ولم يعزف النشيد الوطني داخل أولد ترافورد.

وأوضح ديس كيلي، مراسل قناة بي تي سبورت الرياضية بعد صافرة نهاية المباراة أن حدث عطل في الزر الخاص بتشغيل النشيد ومع نفاد الوقت قبل انطلاق المباراة لم يكن أمام الموظفين خيار سوى إلغاء خططهم قبل المباراة.