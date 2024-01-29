للمساعدة في تحسين الأمور ماديًا .. برشلونة يتخلى عن لاعبه الشاب

جوهرة برشلونة الشابة في طريقه للخروج من الفريق...

لا يخفى عن أحد الأزمة المالية التي يمر بها الفريق الكتالوني، في السنوات الماضية، والتي جعلته يعاني على كافة الأصعدة سواء بالتخلي عن لاعبي، أو تقليل رواتب، وفشل في تسجيل اللاعبين.

وتسعى إدارة برشلونة، برئاسة جوان لابورتا، لحل تلك الأزمة بكل الطرق الممكنة، ومن بين تلك الطرق هي تدعيم صفوف الفريق بصفقات مجانية، أو بمقابل مادي قليل، وكذلك محاولة بيع بعض اللاعبين لتحقيق استفادة مادية.

وبحسب التقرير الذي ذكره الصحفي "فابريزيو رومانو" فإن برشلونة، يدرس التخلي عن ميكاييل فاي، لاعب الفريق الشاب، والذي يعتبر من أبرز المواهب الدفاعية في فريق الشباب.

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وانضم اللاعب صاحب الـ 19 عامًا، إلى كتيبة الفريق الكتالوني في الصيف الماضي مقابل 1.5 مليون يورو، ولكن سرعان ما أثبت نفسه، وحجز لنفسه مقعدًا أساسيًا في تشكيل فريق الشباب الأساسي.

وأشار الصحفي رومانو، في تقريره إلى أن نادي لانس الفرنسي، أبدى اهتمامه بضم اللاعب، ويريد تقديم عرضًا للتعاقد معه على سبيل الإعارة، مع وجود بند شراء مقابل 9 مليون يورو.

وأفاد التقرير إلى أن برشلونة، قد يفكر في قبول العرض لتحسين وضع الفريق المالي، بالرغم من عدم اقتناع الإدارة بالتخلي عن قدرات المدافع الشاب، الذي حصل على اهتمام كبير من فريق جيرونا.