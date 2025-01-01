للمرة الثالثة على التوالي.. فينيسيوس يتوّج بآخر جوائز 2024: من دون زملائي لم أكن لأحظى بهذه البهجة

"إنها تقييم للموسم"

توّج البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، بجائزة أفضل لاعب إيبرو-أمريكي في عام 2024، والتي تقدمها وكالة الأنباء الإسبانية.

وحصل فينيسيوس على الجائزة التي تمنح لأفضل لاعب كرة قدم من دول أمريكا اللاتينية وشبه الجزيرة الإيبيرية (إسبانيا والبرتغال) أمس الثلاثاء في مدينة فالديبيباس الرياضية (مقر تدريبات ريال مدريد).

وقال فيني، الذي توج بهذه الجائزة للمرة الثالثة على التوالي: "أنا سعيد لأنها تقيّم الموسم، لكنني أريد أن أتذكر أنني من دون زملائي لم أكن لأحظى بهذه البهجة، هم يفعلون أكثر الأمور تعقيدًا، وأتمنى ألا تصبح هذه هي المرة الأخيرة وأن تأتي جوائز أخرى مثلها".

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وأضاف: "أنهينا العام بانطباعات جيدة، وسنواجه العام القادم بأمل كبير في الفوز أكثر وتقديم أفضل أداء لدينا".

ونجح فينيسيوس في قيادة ريال مدريد لحصد لقب الدوري الإسباني والسوبر الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس القارات للأندية في 2024، ليتوّج بجائزة أفضل لاعب في العالم من الفيفا (ذا بيست).