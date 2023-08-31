للمرة الأولى .. ميسي يفشل في التسجيل أو الصناعة مع إنتر ميامي!

ناشفيل يُخفي بصمة ليونيل ميسي مع إنتر ميامي للمرة الأولى.

سقط فريق إنتر ميامي في فخ التعادل السلبي أمام ناشفيل في الدوري الأمريكي، على ملعب "درايف بينك"، بمشاركة ليونيل ميسي.

النجم الأرجنتيني فشل لأول مرة في ترك بصمته مع النادي الأمريكي، كما فشل إنتر ميامي في هز الشباك للمرة الأولى في وجود ليونيل الذي انضم إلى صفوف الفريق قادمًا من باريس سان جيرمان في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

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لم يشهد لقاء إنتر ميامي وناشفيل خطورة حقيقية من جانب ميسي ورفاقه، حيث شارك الأرجنتيني كأساسي بعد أن كان شارك بديلًا في المباراة الماضية أمام نيويورك ريد بولز.

ليونيل تمكن من تسجيل 11 هدف خلال التسع مباريات السابقة بقميص إنتر ميامي، بينما صنع ثلاث آخرين، بالإضافة إلى ذلك قاد فريقه للتتويج بلقب كأس الدوريات لتكون هذه هي البطولة الأولى للفريق الأمريكي.

الجدير بالذكر أن إنتر ميامي يأتي في المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري الأمريكي الممتاز، برصيد 22 نقطة.