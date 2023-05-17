للمرة الأولى في التاريخ.. نهائي أبطال أوروبا للسيدات كامل العدد

جميع تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات بيعت!

للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن بيع تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات بالكامل.

وتقام المباراة النهائية بين برشلونة الإسباني وفولفسبورج الألماني على ملعب بي إس في أيندهوفن في هولندا، يوم السبت 3 يونيو.

ووفقا لما أعلنه يويفا، فقد تم بيع أكثر من 34 ألف تذكرة، ما يعني أن عدد الحضور سيتجاوز الرقم القياسي السابق للكرة النسائية في هولندا.

وكان هذا الرقم مسجلا باسم مباراة منتخب سيدات هولندا ضد أستراليا، التي أقيمت عام 2019 على نفس الملعب في حضور 30 ألف و640 متفرجا.

وشهدت النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا للسيدات ارتفاعا ملحوظا في متوسط الحضور الجماهيري، الذي بلغ 10 آلاف و800 متفرج منذ بداية الأدوار الإقصائية، وهو الرقم الأعلى في تاريخ المسابقة.

وقالت نادين كيسلر مديرة الكرة النسائية في الاتحاد الأوروبي: "هذه أول مرة نبيع فيها تذاكر النهائي بالكامل، وقد فعلناها قبل المباراة بأسابيع، مما يظهر أننا قد بلغنا مرحلة أعلى".

وأضافت: "عدد الجماهير الراغبة في السفر لتشجيع فريقها يتزايد، وبناء عليه فقد طلب كل فريق 4500 تذكرة لمشجعيه، وهو رقم أكبر كثيرا مما سبقه".

ويخوض برشلونة النهائي للمرة الثالثة على التوالي والرابعة عموما، حيث خسر نهائي ٢٠١٩ أمام ليون الفرنسي، وفاز بلقبه الوحيد في 2021 على حساب تشيلسي الإنجليزي، ثم خسر نهائي 2022 أمام ليون مجددا.

أما فولفسبورج فيخوض النهائي السادس له والأول منذ ٢٠٢٠، حيث فاز باللقب مرتين في ٢٠١٣ و٢٠١٤ على حساب ليون وتيريسو، بينما خسر نهائيات 2016 و2018 و2020 جميعا على يد ليون.

في المواجهات السابقة تمكن فولفسبورج من إقصاء برشلونة مرتين في ربع نهائي 2014 ونصف نهائي 2020، بينما حدث العكس في نصف نهائي 2022.