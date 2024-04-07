للقضاء على صداع تشافي هيرنانديز .. برشلونة يتعاقد مع لاعب بالدرجة الثانية!

برشلونة يُجري صفقة جديدة

بسبب الظروف المالية الصعبة التي يمر بها برشلونة، اضطر النادي الكتالوني لحسم التعاقد مع أحد لاعبي دوري الدرجة الثانية الإسباني، من أجل تدعيم صفوفه استعدادًا للموسم المقبل.

وكشفت صحيفة "سبورت" عن أن برشلونة حصل على توقيع لاعب الوسط مارك أجوادو لاعب وسط ريال سرقسطة، بعد الموسم المميز الذي قدمه الموسم الحالي.

وأضافت الصحيفة أن أجوادو كان أحد نجوم فريق أندورا تحت قيادة إيدير سارابيا المدرب السابق لفريق برشلونة، مشيرة إلى أن مستواه نضج تمامًا بعمر الـ24 عامًا.

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وكان صاحب فكرة ضم أجوادو هو جوردي كرويف عندما كان يعمل في برشلونة، وأعجب تشافي هيرنانديز بالفكرة، ولكن رحيل جوردي عن البلوجرانا تسبب في تأجيل حسم الصفقة.

وتسبب مركز لاعب الوسط المحوري في صداع لتشافي، خاصة وأن برشلونة لن يستطيع التعاقد مع الخيارات المتاحة بسبب الأزمة المالية التي يعيشها ناديه، حيث كانت هناك خيارات بعيدة المنال مثل مارتن زوبيميندي وجوشوا كيميتش.