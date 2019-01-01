للعام التاسع في مسيرته.. ميسي يصل إلى حاجز الـ 50 هدفًا

أرقام ميسي تتواصل بقميص برشلونة في ليلة مواجهة ألافيش

وصل أسطورة نادي برشلونة ليونيل ميسي إلى الهدف رقم 50 له في العام الميلادي 2019، ليحقق هذا الرقم سواء بالوصول إليه أو بتخطيه للعام التاسع في آخر 10 سنوات.

ونجح ميسي في تسجيل هدف المباراة الثالث لبرشلونة في المباراة التي يستضيف فيها ديبورتيفو ألافيش على ملعب كامب نو ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني.

وسجل كل من أنطوان جريزمان وأرتورو فيدال هدفي برشلونة الأول والثاني في شوط المباراة الأول، قبل أن يأتي ميسي ويضيف الثالث في شوط المباراة الثاني.

وبهذا الهدف، أصبح ميسي يمتلك 50 هدفًا في جميع المسابقات محليًا وأوروبيًا في عام 2019، وهو رقم يتحقق للعام التاسع بداية من 2010 وحتى الآن.

وسجل ميسي 60 هدفًا في 2010، و59 هدفًا في 2011، ووصل إلى المعدل الأعلى في تاريخ كرة القدم وفي مسيرته بالتبعية في 2012 حين سجل 91 هدفًا.

وفي 2013 تراجعت أرقامه بسبب الإصابات وقلة مشاركاته حين سجل 45 هدفًا فقط، وكان هو العام الوحيد منذ 2010 الذي لا يتجاوز فيه حاجز الـ 50.

وفي 2014 سجل 58 هدفًا، وفي 2015 سجل 52 هدفًا، وفي 2016 وصل إلى 59 هدفًا، وفي 2017 أنهى عامه بـ 54 هدفًا، وفي 2018 أنهى العام مسجلًا 51 هدفًا.

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وفي العام الحالي وصل إلى الهدف رقم 50 لتتواصل أرقامه المميزة في عام حقق فيه جائزتي ذا بيست والكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم والمقدمتين من الاتحاد الدولي لكرة القدم ومجلة فرانس فوتبول على الترتيب.