للتغلب على رونالدو وسواريز .. دعوات للصوم والصلاة في غانا!

المنتخب الغاني في مهمة صعبة بكأس العالم

"الصوم والصلاة من أجل منتخب غانا"، هكذا جاءت الدعوة من الدولة الإفريقية للشعب الغاني للصوم والصلاة من أجل دعم منتخب بلادهم قبل مونديال قطر 2022.

التغريدة قوبلت بالرفض والسخرية من البعض، حيث اعتبروا أن الشعائر الدينية لا دخل لها في كرة القدم، فيما وافق آخرون على الصوم والصلاة من أجل دعم الفريق الغاني قبل المواجهات النارية في كأس العالم.

حيث وقع المنتخب الغاني في المجموعة الثامنة مع منتخبات البرتغال، كوريا الجنوبية والأوروجواي، مما يعني أن خط دفاع الفريق الإفريقي سوف يواجه كريستيانو رونالدو وسون هيونج مين ولويس سواريز.

وسيحاول المنتخب الغاني تحقيق الثأر من الأوروجواي، وذلك بعد أن انتصر الأخير على الفريق الإفريقي في الدور ربع النهائي من مونديال 2010، حينما منع سواريز الكرة من الدخول بيده وذهب اللقاء إلى ركلات الترجيح، وانتهى بفوز المنتخب الأمريكي الجنوبي.

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لكن محطة أوروجواي ستكون الأخيرة في دور المجموعات، حيث يواجه المنتخب الغاني نظيره البرتغالي في أول مواجهة يوم 24 نوفمبر، ثم يستمر في مشواره أمام كوريا الجنوبية يوم 28، ويختم بالفريق اللاتيني يوم 2 من شهر ديسمبر.