للبحث عن الحرية .. مبابي أراد ضم ليفاندوفسكي في سوق الانتقالات الماضي!

سوق انتقالات باريس سان جيرمان لا يعجب مبابي

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن رغبة المهاجم كيليان مبابي في ضم اللاعب روبرت ليفاندوفسكي في سوق الانتقالات الماضي.

وكان كيليان نفسه قريب من الرحيل من فريق العاصمة الفرنسية إلى ريال مدريد، لكنه اختار البقاء في فرنسا في نهاية المطاف.

ويبدو أنه غير سعيد من سوق انتقالات باريس الذي مضى، حيث أوضحت "RMC Sport" أنه كان يفضل ضم مهاجم برشلونة الحالي.

ماذا يريد مبابي؟

وفقًا لـ "RMC Sport"، أراد مبابي ضم روبرت ليفاندوفسكي إلى فريق باريس سان جيرمان من أجل تقوية الصفوف الهجومية.

لكن مهاجم العملاق البافاري السابق لم يكن الاسم الوحيد الذي أراد مبابي ضمه، حيث كان هناك بدلاء في حال فشل الصفقة، مثل: ماركوس راشفورد وعثمان ديمبيلي.

الحرية في اللعب والتخلص من نيمار

بعد فوز فرنسا على النمسا بثنائية دون رد في فترة التوقف الدولي ببطولة دوري الأمم الأوروبية، تحدث مبابي عن شعوره بالحرية مع منتخب الديوك.

حيث أنه يشارك في خط الهجوم مع أوليفييه جيرو الذي يعطي الفرصة للتحرك بحرية في المساحات الفارغة.

وربما يكون ذلك هو السبب في رغبة اللاعب في ضم مهاجم مثل ليفاندوفسكي الذي يستطيع صناعة العمق الهجومي.

وهو الأمر الذي يجعلنا نتذكر أيضًا أن كيليان ليس على وفاق في الفترة الحالية مع زميله نيمار، وبالتالي فقد تكون فكرة روبرت في الأساس كانت قائمة على رحيل البرازيلي.