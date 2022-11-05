لقطة عفوية .. "ميم" جديد لجوارديولا بسبب الفوز ضد فولهام

احتفال مميز لجوارديولا ضد فولهام

في مباراة درامية هذا الأسبوع من الدوري الإنجليزي، انتصر فريق مانشستر سيتي على نادي فولهام بنتيجة 2-1، في المواجهة التي أقيمت على ملعب الاتحاد.

اللقاء كان صعبًا للغاية على أصحاب الأرض، فبعد التقدم في الدقيقة 17 من خلال جوليان ألفاريز، طرد جواو كانسيلو وكلف الفريق ركلة جزاء جاء منها هدف التعادل.

وحاول الضيوف إضافة الهدف الثاني، لكن محاولات فولهام فشلت أمام الحارس إيدرسون، وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، جاءت ركلة الجزاء لفريق سيتي هذه المرة، وسجلها إرلينج هالاند بنجاح.

الفوز كان دراميًا للغاية، وهو الأمر الذي جعل بيب جوارديولا ينتفض في احتفاله ويظهر أمام عدسات الكاميرات بهذه الصورة السعيدة للغاية.

صورة المدرب الإسباني قد تستخدم على وسائل التواصل الاجتماعي بصيغة "ميم" لأنها لقطة عفوية خرجت من جوارديولا في حالة سعادة كبيرة.