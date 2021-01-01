لقطة خطيرة في الدوري الإيطالي.. أوسيمين يفقد الوعي بعد ارتطام رأسه بمدافع أتالانتا

مرعبة للغاية..

دخل فيكتور أوسيمين، لاعب نابولي، في حالة إغماء على إثر ارتطام رأسه بكريسيتان روميرو مدافع أتالانتا خلال مباراة الفريقين مساء الأحد.

أتالانتا تفوق على نابولي بأربعة أهداف لهدفين، وخلال اللحظات الأخيرة من عمر المباراة سقط أوسيمين في لقطة مروعة مغشيًا عليه وتدخلت الأطقم الطبية سريعًا.

منذ الوهلة الأولى لسقوط الدولي النيجيري على أرض الملعب وعلى الفور اندفع حوله لاعبو أتالانتا بعدما اتضح قوة الارتطام بروميرو، ووصل الأمر لسماع طلب البعض "أكسجين" من أجله.

على الفور، قام مخرج المباراة بإبعاد الكاميرا عن موقع الحادث ما يؤكد أن الوضع كان في قمة السوء، وانتقل اللاعب مع الجهاز الطبي من خلال سيارة الإسعاف إلى مستشفى قريبة.

وبحسب الأنباء الواردة من إيطاليا فإن أوسيمين ولحسن الحظ استعاد وعيه أثناء وجوده في سيارة الإسعاف، لكن حتى الآن لا يوجد تأكيد على حالته الصحية وإذا ما كان سيحتاج إلى جراحة أو علاج يبعده طويلًا عن الملاعب.

أوسيمين وصل إلى نابولي في الصيف الماضي قادمًا من ليل نظير 70 مليون يورو، لكنه حتى الآن سجل هدفين فقط وصنع آخر في كافة المسابقات وعانى من إصابات متعددة منذ الانضمام إلى ملعب دييجو آرماندو مارادونا.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أتاح تبديلًا إضافيًا في حالة أن أصيب لاعب بارتجاج في المخ، وهناك دعاوي كثيرة لمواصلة هذا الأمر من أجل الحفاظ على صحة اللاعبين.