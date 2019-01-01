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كأس آسيا

لقطة إنسانية من رئيس الاتحاد الآسيوي تجاه مشجع سوري

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رئيس الاتحاد الآسيوي قدم هدية للمشجع السوري نظيره إصراره على تشجيع منتخب بلاده بالرغم من ظروفه

بلال محمد    فيسبوك      تويتر

قدم سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لفتة إنسانية، تجاه مشجع سوري، أثناء مباراة سوريا مع الأردن في كأس آسيا.

ولعبت سوريا أمام الأردن، مساء أمس في إطار مباريات الجولة الثانية من البطولة، وانتهت بفوز الأخير بهدفين دون رد.

وحرص إبراهيم آل خليفة، على النزول من مقصورة كبار الضيوف في ملعب المباراة، ليقبل رأس المشجع السوري لؤي الخطيب، وقدم له هدية تذكارية، عبارة عن الكرة الرسمية للبطولة.

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رئيس الاتحاد الآسيوي مع المشجع السوري

وثمن رئيس الاتحاد الآسيوي، إصرار المشجع صاحب القدرات الخاصة، وحرصه على الحضور وتشجيع منتخب بلاده برغم ظروفه الصحية.

وافتتح المنتخب السوري، مشواره في البطولة بتعادل سلبي امام نظيره الفلسطيني، لحساب الجولة الاولي للمجموعة الثانية، بينما يستعد لمواجهة المنتخب الأسترالي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

رئيس الاتحاد الآسيوي مع المشجع السوري

الجدير بالذكر ان المنتخب الأردني يتصدر المجموعة الثانية، برصيد ست نقاط بينما يأتي كلاً من سوريا وفلسطين في المركزين الثاني والثالث على الترتيب بنقطة لكل منتخب، ويتذيل المنتخب الأسترالي المجموعة دون أي نقاط.

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