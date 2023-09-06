لقطات من داخل برشلونة تكشف الخلاف العنيف بين تشافي ولابورتا

تشافي يكشف كواليس الحديث الذي دار بينه وبين لابورتا في بداية الموسم الماضي.

حقق المسلسل الوثائقي (FC Barcelona, Una Nueva Era) من إنتاج وبث قناة (Prime Video)، نجاحاً جماهيرياً كبيراً ونتيجة الاستقبال الجيد، تم تصوير الموسم الثاني (Una Nueva Era II) والذي تم فيه الكشف عن القاضيا الداخلية لنادي برشلونة في الموسم الماضي (2022-23).

وجاءت الحلقات الأربع الأولى للموسم الثاني متاحة الآن، حيث يبدأ بوصول روبرت ليفاندوفسكي كصفقة كبيرة ومع التجديد المثير لجافي، ولكن تظهر فيها أيضًا النكسات الأولى للموسم، خاصة في أوروبا.

في إحدى لحظات الفصل الأول، بعد التعادل السلبي أمام رايو فايكانو في بداية الدوري الإسباني، تشافي يعترف بأنه يتعرض لتوتر كبير وكشف عن حديث مع حوان لابورتا رئيس النادي، مدير شؤون الكرة، جوردي كرويف المدير الرياضي للنادي وكان عليه يطلب منهم في ذلك الحوار الهدوء والثقة.

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وقال تشافي: "أتذكر حديثاً متوتراً بعد التعادل مع مجلس الإدارة وطلبت منهم أن يهدأوا، كان ذلك في اليوم الأول فقط وأننا تعادلنا".

وتستعرض الفصول التالية من المسلسل الوثائقي "برشلونة، عصر جديد" أيضًا اعتزال جيرارد بيكيه، والفوز بكأس السوبر، وانفجار "قضية نيجريرا"، وتوديع بوسكيتس وجوردي ألبا قبل الفوز بلقب الدوري الاسباني.