"لقد قتلوه" .. نجل مارادونا يفجر مفاجأة بشأن وفاة أسطورة الأرجنتين

تصريحات مفاجئة من نجل أسطورة الأرجنتين

فجر نجل دييجو أرماندو مارادونا أسطورة الأرجنتين الراحل، مفاجأة عن وفاة والده، حيث أكد على أنه توفى مقتولًا، كاشفًا عن أنه يعرف من قتله.

وقال مارادونا جونيور خلال تصريحات لـ "ميدياست إيطاليا": "ليس من وظيفتي أن أقول من فعل ذلك، ولكن لدي فكرة عما حدث، لأنهم تركوه لمصيره عندما كان من الممكن فعل شيء".

وأضاف: "حتى آخر يوم في حياتي، سأناضل من أجل العدالة، والشعور بالفراغ لن يختفي أبدًا، ولكن الحب الذي يُظهره له الجميع يُخفف آلام فراقه جزئيًا على الأقل".

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وعبر نجل مارادونا عن سعادته بالفترة التي قضاها مع والده قبل وفاته، وذلك بعد أن اعترف بالأبوة، حيث قال: "لقد ناضلت مع والدتي وجميع أفراد عائلتي فترة طويلة، من أجل الاعتراف بالأبوة، وفي النهاية كان لي شرف التواجد بالقرب منه".

وكان مارادونا يُعاني من أزمة رئوية حادة، بالإضافة إلى قصور مزمن في القلب، وتم اتهام 8 أشخاص بالقتل البسيط مع نية محتملة، حيث مازالت التحقيقات مستمرة بالأرجنتين حول واقعة وفاته.