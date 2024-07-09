"لقد فشلت".. فينيسيوس يعتذر ويقدم تعهدًا بعد إقصاء البرازيل من كوبا أمريكا!

"هذه المرة كان خطأي"

بعث فينيسيوس جونيور، نجم منتخب البرازيل، برسالة اعتذار إلى جماهير السيليساو، بعد الإقصاء من ربع نهائي كوبا أمريكا أمام أوروجواي.

وغاب فينيسيوس عن المواجهة الحاسمة، بعدما تعرض للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء، ليسقط المنتخب البرازيلي بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي.

ونشر فينيسيوس رسالة على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيها: "انتهت كوبا أمريكا، وحان الوقت للتفكير وتعلم كيفية التعامل مع الهزيمة، عاد الشعور بالإحباط من جديد، مرة أخرى بركلات الترجيح!".

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وأضاف: "شاهدت الإقصاء من خارج الملعب مرةً أخرى، لقد فشلت بحصولي على بطاقتين صفراويتين، لكن هذه المرة كان خطأي، أعتذر عن ذلك. أعرف كيف أستمع إلى الانتقادات، وأقسى الانتقادات تأتي من الداخل".

وختم: "لحسن الحظ، رحلتي مع المنتخب بدأت للتو، إلى جانب زملائي، ستتاح لنا الفرصة لإعادة منتخبنا إلى المكانة التي يستحقها، سنعود إلى القمة. أحبكم هيا نذهب معًا".