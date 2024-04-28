"لقد سرقونا" .. فضيحة أوفريبو تتكرر مع سيدات تشيلسي ضد برشلونة

الحكمة الرومانية تسببت في جدل كبير في مواجهة تشيلسي وبرشلونة

عبرت إيما هايز مدربة فريق تشيلسي الإنجليزي، عن غضبها الكبير من الرومانية يوليانا ديميتريسكو، بعد التسبب في إقصاء فريقها من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على يد برشلونة.

تشيلسي كان قد أنهى مباراة الذهاب في إسبانيا بالفوز بهدف دون رد، ليعود برشلونة في مواجهة العودة وينتصر بهدفين دون رد ويتأهل إلى نهائي البطولة.

ولكن .. انتقدت هايز أداء الحكمة يوليانا، حيث قالت في تصريحات عقب المباراة: "طرد كاديشا بوكانان هو القرار الأسوأ في تاريخ دوري أبطال أوروبا للسيدات".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضافت مدربة تشيلسي: "لقد سرقونا، أنا محطمة من أجل اللاعبات، أعتقد أننا كنا الأفضل، والأمور سارت في اتجاه برشلونة بدلًا من أن تسير في اتجاهنا".

وأضافت إيما: "قرار الحكمة كان صادمًا لنا، وإذا كان الأمر صعبًا بالفعل مع 11 لاعبة، فكان أصعب مع وجود 10 لاعبات فقط، وبرشلونة قدم شوط أول جيد".

من جانبه عبر جوناثان جيرالديز مدرب برشلونة عن سعادته الكبيرة، بعد التأهل للمرة الرابعة على التوالي لنهائي دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا على أنه من الصعب أن يحقق أي فريق هذا الأمر.

يُذكر أن هناك واقعة تاريخية قد حدثت على ملعب ستامفورد بريدج أيضًا في دوري أبطال أوروبا للرجال عام 2009، عندما تجاهل الحكم النرويجي توم هينينج أوفريبو احتساب 4 ركلات جزاء لتشيلسي أمام برشلونة، في المباراة التي انتهت 1-1، مما تسبب في غضب كبير بين لاعبي الفريق الإنجليزي بهذه المواجهة.

واعترف أوفريبو بأنه ظلم تشيلسي في نصف نهائي دوري الأبطال 2009، وأنه كان يجب عليه أن يحتسب ركلة جزاء واحدة على الأقل لصالح تشيلسي، ولكنه لم يفعل لأن احتجاجات برشلونة أثرت على قراراته!