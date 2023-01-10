"لقد جلبوا كريستيانو وفازوا على الأرجنتين!".. كورتوا يشيد بتطور الكرة السعودية

تطور الكرة السعودية لا يخفى على أحد في العالم

في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ريال مدريد وفالنسيا في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، تطرق الحارس البلجيكي تيبو كورتوا إلى العديد من الملفات التي تخص الكرة السعودية والعربية، إضافة إلى صفقة انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي مؤخرًا.

وقال كورتوا في المؤتمر الصحفي: "اختيار كريستيانو رونالدو القدوم إلى السعودية يرجع له، لكنه يؤكد أن الكرة العربية تريد التطور وأن البلاد هنا تبذل الجهد من أجل ذلك".

وأضاف كورتوا: "البلاد العربية تريد التحسن في الرياضة، رأينا ما فعله المنتخب السعودي في كأس العالم ٢٠٢٢، لقد فازوا على الأرجنتين".

وأكد: "لا نرى ذلك في كرة القدم فقط، بل في أحداث مختلفة، الفورمولا ١ على سبيل المثال أيضًا".

يواجه ريال مدريد نظيره فالنسيا على ملعب الملك فهد الدولي غدًا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني الذي يقام في المملكة العربية السعودية.