لقب دوري روشن ليس الأهم! .. مكافأة غريبة من جمهور النصر لتحفيز اللاعبين

المنافسة قوية بين النصر والاتحاد، لكن التتويج بلقب دوري روشن ليس من ضمن شروط الحصول على مكافأة الجماهير!

shahid

تعطش جمهور النصر السعودي كثيرًا للبطولات، لذلك قرر مكافأة لاعبي الفريق، لكن الغريب في الأمر أن المكافأة ليس شرطها تحقيق لقب دوري روشن!

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العالمي يحتل حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 56 نقطة، متأخرًا بفارق ثلاث نقاط عن الاتحاد؛ صاحب الصدارة، مع بقاء خمس جولات على نهاية الموسم.

المنافسة الشرسة بين العميد والعالمي دفعت إدارة ملعب "الأول بارك"؛ معقل النصر، لتحفيز اللاعبين بطريقة خاصة، لكنها نالت سخرية البعض..

إدارة الأول بارك أعلنت تخصيص جزء من مبالغ الدخل الجماهيري كمكافأة مقدمة من الجمهور للنادي، حال فوز في المباريات المتبقية للفريق على الملعب نفسه، على أن تخصص المكافأة لصندوق المسؤولية الاجتماعية في النادي.

سخرية البعض في هذا الإعلان تكمن في كون المكافأة بالأساس، لن تذهب للاعبين، إنما لصندوق المسؤولية الاجتماعية، بجانب أن شرط الحصول عليها هو الفوز في المباريات فقط حتى ولو لم يتحقق لقب دوري روشن.

جدير بالذكر أنه من الخمس مباريات المتبقية للنصر في الدوري، سيخوض ثلاث منها في الأول بارك، أمام الخليج، الشباب والفتح.

Shahid