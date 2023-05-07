"لقب الدوري وإلا!" .. رسالة تحفيزية غريبة من مشجع للاعبي الاتحاد

الاتحاد يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي ويُطارده النصر

shahid

يبدأ الاتحاد المرحلة الأخيرة الحاسمة من سباقه مع النصر في دوري روشن السعودي، حيث يُواجه أبها يوم غدٍ الإثنين في جدة، فيما يلعب مطارده مع الخليج في الرياض، وذلك ضمن الجولة الأولى من الجولات الخمسة الأخيرة في البطولة.

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الاتحاد حافظ على فارق الـ3 نقاط في الصدارة مع النصر بعد خسارته الجولة الماضية أمام التعاون في القصيم 2-1، وقد أشعلت خسارة الهلال لقب دوري أبطال آسيا صراع الفريقين على الدوري بعدما أصبح بطله سيُمثل السعودية في النسخة القادمة من كأس العالم للأندية التي ستقام في البلاد.

حساب "المدرج الذهبي" الخاص بجماهير الاتحاد نشر رسالة تحفيزية غريبة من مشجع اتحادي للاعبين طالبهم خلالها بالفوز والقتال في كلٍ من المباريات القادمة للفوز باللقب والمشاركة في المونديال.

وأكد المشجع الاتحادي خلال رسالته الصوتية أن الاتحاد هو الأحق بالفوز بالدوري واللعب في مونديال الأندية، منوهًا إلى أن خروج الهلال منح الاتحاد فرصة عظيمة لا يجب تفويتها أبدًا، وقد ختم رسالته بالقول "لقب الدوري يا اتحاد وإلا سننقلب عليك".

يُشار إلى أن الهلال فقد عمليًا كل فرصه في الفوز بلقب دوري روشن، حيث يبتعد عن المتصدر بفارق 10 نقاط كاملة.

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