الأسد يكشر عن أنيابه ليلة انتصار الزعيم

حرص النجم الفرنسي بافيتمبي جوميس، لاعب الهلال السابق وكاواساكي فرونتالي الياباني الحالي، على التواجد في ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد بالرياض، وتهنئة زملائه السابقين.

وكان الهلال، قد تغلب على الوحدة (2-0)، أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي للمحترفين، ليرفع رصيده إلى 47 نقطة في صدارة المسابقة.

وتواجد جوميس في غرفة ملابس الهلال بعد اللقاء، حيث جمعه لقاء خاص بالبرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الزعيم والذي جمعته فترة عمل ذهبية مع المهاجم الفرنسي في ولايته الأولى.

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ونشرت صفحة "المدرج الأزرق"، مقطع فيديو من غرفة ملابس الهلال، حيث التقى مهاجم الهلال السابق، بخليفته في نفس المركز، الصربي ألكسندر ميتروفيتش الذي سجل هدفًا في شباك الوحدة ليرفع رصيده إلى 15 هدفًا ويأتي في وصافة الهدافين بالدوري، خلف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بفارق هدف، وكان اللقاء شديد الحرارة.

كما احتفل جوميس مع جماهير الهلال التي تواجدت في ملعب اللقاء، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية معه، ولوحوا له بطريقته المفضلة بعد تسجيل الأهداف (مخالب الأسد) مستعيدة ذكرياتها الجميلة في الفترة التي قضاها مع الفريق.