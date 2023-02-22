لقاء السحاب .. الخطوة الأولى لعودة ليونيل ميسي إلى أحضان لابورتا!

ميسي بقميص برشلونة من جديد!

بعد ظهور ليونيل ميسي في برشلونة لتناول العشاء مع أصدقائه سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، كشف برنامج "توت كوستا" الخاص بكاتالونيا راديو أن جوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني قابل خورخي ميسي، والد لاعب باريس سان جيرمان الحالي.

وكشف البرنامج الإذعي كواليس اللقاء، حيث أفاد أنهما تحدثا عن مستقبل ميسي والذي ينتهي عقده في 30 يونيو القادم ولم يجدد مع النادي الباريسي حتى الآن، كما تطرق الحديث إلى التكريم الذي لا يزال معلقًا منذ رحيل النجم الأرجنتيني عن برشلونة وحول التصريحات المثيرة للجدل لماتياس شقيق ميسي منذ أسبوعين.

حتى الآن لم يرغب لابورتا ولا برشلونة في إغلاق الباب أمام عودة افتراضية لميسي على الرغم من شكوكهم بسبب تصريحات ماتياس المثيرة للجدل أو كلمات خورخي حول خداع لابورتا لهم، إلا أن إمكانية عودة النجم الأرجنتيني كانت موجودة دائمًا.

هذا اللقاء بين لابورتا وخورخي سيعيد فتح الجدل حول عودة ميسي، والذي سيكون مشروطًا أيضًا بخفض الراتب الذي يجب أن يقوم به برشلونة الصيف المقبل والظروف الاقتصادية التي حددها الدوري.

ولكن تم اتخاذ الخطوة الأولى بالفعل وقد يكون الاجتماع بين لابورتا ووالد ليو حيوياً لإعادة الجسور بينهما.