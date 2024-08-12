في مباراة ودية..

شهدت مواجهة تشيلسي وإنتر الودية بعض التوتر بين اللاعبين على ملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة لندن، ضمن تحضيرات الناديين للموسم المقبل 2024/2025.

وتعادل الفريقان بنتيجة 1-1، حيث نجح ماركوس تورام في افتتاح التسجيل لإنتر بالدقيقة 26، قبل أن يحرز ليزلي أوجوتشوكو هدف التعادل في الدقيقة 90.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي عددًا من مقاطع الفيديو لمارك كوكوريلا ، ظهير تشيلسي، بينما يقوم بالتحامات عنيفة مع لاعبي الإنتر.

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وفي أحد المقاطع، يظهر ماتيو دارميان، وهو يوجّه سبابًا إلى كوكوريلا (يا ابن العاهرة)، بعدما وجه إليه ضربة في كرة مشتركة أسقطته على الأرض.

ويفتتح إنتر مواجهاته الرسمية بالدوري الإيطالي الموسم المقبل أمام جنوى يوم 19 أغسطس الجاري، بينما يخوض تشيلسي أولى مبارياته بالدوري الإنجليزي أمام مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل.