لفتة طيبة من حارس مرمى الأهلي تجاه مايك ماينان بعد أحداث مباراة ميلان وأودينيزي

موقف صعب مر به الحارس الفرنسي مساء أمس

تلقى الفرنسي مايك ماينان حارس مرمى ميلان الكثير من رسائل الدعم بعد الأوقات الصعبة التي عاشها مساء أمس في استاد الفريولي خلال مواجهة أودينيزي ضمن الأسبوع الـ21 من الدوري الإيطالي.

ماينان كان قد غادر ملعب المباراة خلال الشوط الأول بعد تعرضه لهتافات عنصرية متكررة من الجمهور المنافس، وقد تبعه زملاؤه إلى النفق المؤدي إلى غرف الملابس قبل أن يعود الجميع عقب عدة دقائق لاستكمال اللقاء.

ميندي المتواجد حاليًا في السنغال لخوض غمار كأس أمم إفريقيا مع منتخب بلاده نشر صورة لماينان على إنستجرام وكتب معلقًا "الحرب التي لن نستسلم فيها أبدًا، معك دومًا أخي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المباراة شهدت ريمونتادا مثيرة من جانب ميلان في النتيجة، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1 وقد تقدم أصحاب الملعب في الفترة الثانية لكن الروسونيري استطاع التعادل ومن ثم خطف الفوز في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

اللاعب الفرنسي من جانبه طالب خلال تصريحاته بعد المباراة بفرض عقوبات صارمة على الجماهير العنصرية، مؤكدًا لقناة "سكاي سبورتس" أن الكلام لم يعد مفيدًا لمواجهة تلك الأحداث.