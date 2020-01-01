لفتة إنسانية من يوفنتوس.. تجديد عقد ماتويدي رغم كورونا

لفتة إنسانية مميزة..

أقدم يوفنتوس على خطوة مميزة للغاية، عندما جدد تعاقد لاعبه بلايز ماتويدي لمدة سنة إضافية رغم ما يُقاسيه حاليًا من إصابته بفيروس كورونا.

ماتويدي هو اللاعب الثاني في يوفنتوس الذي أُصيب بفيروس كورونا، حيث سبقه دانييلي روجاني، ثم تبعه باولو ديبالا، وكلهم في صحة جيدة بحسب تأكيدات النادي.

عقد الدولي الفرنسي في أليانز ستاديوم ينتهي بنهاية هذا الموسم، لكن قررت إدارة أندريا أنييلي استغلال البند الذي يُتيح تمديد العقد لموسم إضافي في لفتة إنسانية كبيرة من النادي الإيطالي.

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وقد سبق ماتويدي في تجديد عقده الحارس تشيزني، الذي ظفر بعقد طويل الأمد في تورينو ممتد حتى 2024 بعد الأداء المبهر الذي أظهره منذ تحوله إلى الحارس الأول خلفًا للأسطورة جيانلويجي بوفون.

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كرة القدم الإيطالية متوقفة حاليًا ولفترة غير معلومة بسبب فيروس كورونا، حيث تُعد إيطاليا هي أكثر دول العالم تضررًا من كورونا بإجمالي وفيات تخطى حاجز الـ10 آلاف.

وانضم ماتويدي البالغ من العمر 32 عامًا قد انضم إلى اليوفي في صفقة مجانية قادمًا من باريس سان جيرمان في صيف 2017.

ومنذ ذلك الحين خاض بطل العالم 2018، 119 مباراة بقميص يوفنتوس في مختلف البطولات، حيث كان ضمن الكتيبة الأساسية للمدرب السابق ماسيميليانو أليجري واستمر هكذا مع وصول ماوريسيو ساري هذا الموسم.