لغز جود بيلينجهام بدأ يتكشّف.. كل الطرق تؤدي إلى مدريد!

مستقبل الدولي الإنجليزي يبدو أنه سيكون بعيدًا عن بلاده

العد التنازلي قد بدأ لرحيل مرتقب للإنجليزي جود بيلينجهام لاعب خط الوسط المميز ونجم بوروسيا دورتموند ومنتخب الأسود الثلاثة.. لكن يظل السؤال العالق دائمًا هو: إلى أين؟.

يبدو أن السؤال يقل غموضًا في الآونة الأخيرة، فوفقًا لأحد المصادر المقربة لبيئة بيلينجهام، فاللاعب يُفضل فكرة الانتقال إلى ريال مدريد أكثر من مانشستر سيتي، وفقًا لموقع "ريليفو" الإسباني الشهير.

يتماشى هذا مع تقارير "ذا أثلتيك" التي ذكرت أن هناك حالة من "الرفض النهائي" لدى ليفربول للمقابل المادي الذي يريده دورتموند مقابل التخلي عن بيلينجهام، مما يضعف حظوظ وصول اللاعب إلى قلعة أنفيلد الصيف المقبل.

دورتموند طلب قيمة خرافية من ليفربول تصل إلى 147.5 مليون يورو، وهي قيمة كبيرة للغاية، إذا ما أخذنا في الاعتبار أيضًا إصرار الطرف الألماني على تحمل تفاصيل أخرى متعلقة بالأجور ورسوم وكلاء الأعمال من الطرفين، وعليه ستكون الصفقة مكلفة على نحو غير مسبوق بالنسبة للريدز.