لعنة نصف قرن .. ريال مدريد يريد التخلص من رقمه السلبي في الكأس!

ريال مدريد يسعى للتخلص من لعنة كأس الملك...

يستعد ريال مدريد، لبداية مشواره في كأس ملك إسبانيا، مساء اليوم عندما يحل ضيفًا ثقيلًا على فريق أراندينا، ضمن مباريات دور الـ 32 من البطولة، على ملعب إل مونتسيليو.

وتأمل كتيبة المدرب كارلو أنشيلوتي، بداية حملة الدفاع عن اللقب بقوة أمام الفريق الذي يلعب في الدرجة الرابعة، خوفًا من أي مفاجآت غير متوقعة أمام أراندينا، الذي أقصى قادش من الكأس هذا الموسم.

ويدخل ريال مدريد، المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز المثير في المباراة الأخيرة أمام أوساسونا في الدوري الإسباني، ويسعى الملكي لمواصلة الانتصارات أمام أراندينا، للحفاظ على اللقب في الكأس، وكسر لعنة استمرت نصف قرن.

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وحقق ريال مدريد، بطولة كأس إسبانيا 20 مرة في تاريخه، ولكنه لم يتمكن من الاحتفاظ باللقب والفوز به مرتين على التوالي منذ موسم 1974-1975، وسيعمل هذا الموسم على كسر تلك العقدة وتحقيق اللقب.

جدير بالذكر أن ريال مدريد، يتصدر ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 48 نقطة، بالتساوي مع جيرونا، ولكن أفضلية الأهداف تصب لصالح الميرينجي.