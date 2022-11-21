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لعنة كيروش تضرب من جديد .. أولاً مصر ثم إيران في المونديال!

أحمد الغنام
3:30 م غرينتش+2 21‏/11‏/2022
Carlos Queiroz ,Alireza Beiranvand ,Mohammed El Shenawy GFX
يبدو أن البرتغالي كارلوس كيروش يعيش لعنة من نوع ما مع المنتخبات التي يدربها مؤخرًا، بدأت مع مصر واستمرت مع إيران في كأس العالم 2022.

يبدو أن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب إيران يعيش ما يشبه اللعنة بالنسبة إلى حراس مرمى المنتخبات التي يشرف على تدريبها مؤخرًا، بعد إصابة علي رضا بيرانفاند خلال مباراة إنجلترا.

منتخب إيران يواجه المنتخب الإنجليزي عصر الإثنين، في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثانية في كأس العالم 2022، واضطر علي رضا بيرانفاند للخروج من الملعب بعد الاصطدام بزميل له في الدفاع الإيراني.

بيرانفاند قضى حوالي 10 دقائق مع الأطباء على أرض الملعب بعد الاصطدام العنيف في الرأس مع زميله، وبعد دقيقة من عودته إلى اللعب، طلب التغيير في الدقيقة 20 من زمن اللقاء، ليفقد كيروش واحدًا من أهم مصادر القوة لديه في منتخب إيران.

ما حدث مع بيرانفاند يعيد إلى الأذهان مشوار منتخب مصر خلال بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 التي أقيمت في يناير الماضي في الكاميرون.

تلك البطولة شهدت تعرض محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر إلى الإصابة خلال مباراة ساحل العاج في دور الستة عشر، وخروجه من الملعب.

ثم في دور الثمانية أمام المغرب، تعرض محمد أبو جبل الحارس الثاني هو الآخر للإصابة، ليشارك بدلًا منه الحارس الثالث محمد صبحي.

صحيح أن الشناوي خرج تمامًا من البطولة، لكن أبو جبل تمكن من اللعب حتى النهائي، الذي خسره "الفراعنة" أمام السنغال بركلات الترجيح.

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