لعنة كارداشيان تضرب باريس سان جيرمان .. وطلب من جماهير ليفربول!

لعنة جديدة في عالم كرة القدم!

ظهرت كيم كارداشيان سيدة الأعمال وعارضة ومصممة الأزياء الأمريكية في مدرجات ملعب بارك دي برينس أمس الأحد وشهدت خسارة باريس سان جيرمان (2/0) أمام رين على أرضهم لأول مرة منذ 715 يومًا، منهية بذلك سلسلة 35 مباراة متتالية دون هزيمة.

كارداشيان قبل أيام كانت في لندن رفقة نجلها لمشاهدة مواجهة آرسنال وسبورتينج لشبونة في الدوري الأوروبي والتي انتهت بإقصاء الجانرز على ملعبهم ووسط جماهيرهم بركلات الترجيح بعد التعادل (1/1).

وأصيبت كارداشيان وابنها بخيبة أمل لأنهم كانوا يأملون في رؤية آرسنال يتقدمون إلى النهائي.

كان مشجعو آرسنال غاضبين بعد المباراة ، وألقوا باللوم على كارداشيان، الذي أطلقوا عليه اسم دريك الجديد، نسبة لحظ مغني الراب في راهانته الخسارة في كرة القدم.

بينما طلب بعض مشجعو ليفربول من كارداشيان حضور مواجهة فريقهم ضد مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد يوم 1 أبريل القادم، حتى يخسر مانشستر سيتي بالتأكيد.