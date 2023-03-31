لعنة رونالدو .. توتنهام فكر في التعاقد مع كريستيانو، لكن ماذا حدث؟

رونالدو بقميص توتنهام!

shahid

انضم نادي توتنهام هوتسبير للأندية التي فكرت في التعاقد مع كريستيانو رونالدو قبل اتخاذ خطوته للانتقال إلى الدوري السعودي، وارتداء قميص النصر، لكن يبدو أن الموضوع انتهى بلعنة على السبيرز.

رونالدو منذ سوق الانتقالات الصيفية الماضي، وقبل بداية سوق الانتقالات الشتوية ارتبط بالعديد من الأندية على رأسهم ريال مدريد وبرشلونة وتشيلسي ونابولي وروما وبايرن ميونخ، بعد تدهور علاقته بإريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد، وانتهى الأمر بفسخ تعاقده في يناير بالتراضي، لينضم إلى النصر.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ناقش أنطونيو كونتي مدرب توتنهام السابق ودانيال ليفي رئيس مجلس إدارة النادي اللندني إمكانية التعاقد مع النجم البرتغالي في صيف 2022، عندما تدهورت علاقة المهاجم مع مدرب مانشستر يونايتد.

رونالدو كان يرغب في الانضمام إلى فريق يشارك في دوري أبطال أوروبا وكان توتنهام يلبي طلباته، حيث كانوا يشاركون في مرحلة دور المجموعات.

وأشار التقرير إلى أن توتنهام كان يعتمد فابيو باراتيتشي المدير الرياضي للفريق، وهو الذي ساعد في هندسة انتقال رونالدو من ريال مدريد إلى يوفنتوس في عام 2018، لكن بعد ذلك قرر كل من كونتي وليفي في النهاية أنه ليس من مصلحة توتنهام أن يكون رونالدو في فريقهما.

في نهاية الأمر رونالدو فسخ عقده بالتراضي وانضم إلى نادي النصر في يناير، بينما تم فسخ عقد كونتي مع توتنهام بالتراضي في الأسبوع الماضي، وحصل باراتيتشي على إجازة في انتظار استئناف ضد قرار حظره عن العمل على أساس عمله في يوفنتوس.

Shahid