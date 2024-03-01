لعشاق المغامرة.. 3 خيارات مجنونة لجولة فانتازي الدوري الإنجليزي

مستعد للجولة المقبلة؟

الحياة مخاطرة يا صديقي، وكما قال الشاعر: "يفوز باللذات كل مغامر.. ويموت بالحسرات كل جبان"، لذلك إذا كنت تستهدف جوائز مسابقة فانتازي الدوري الإنجليزي، على موقع جول، والمقدمة من أمازون السعودية، فعليك المغامرة ولو بقدر معقول.

وهنا لا نقول أن حسابات العقل غير مربحة، ولكن الأمور في لعبة الفانتازي دائما ما تسير بنسب معينة، أحيانا المخاطرة تربح، وفي أحيان أخرى يكون طريق المنطق واختيار الأوراق المضمونة، هو الأقرب إلى تأمين النقاط.

ويمكنكم المشاركة بمسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" (من هنا)

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وتقدم أمازون السعودية، جوائز قيمة للفائزين في مسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" الخاصة بموقع GOAL، حيث يحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 4000 ريال سعودي، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 2000 ريال سعودي.

ونقدم اليوم، 3 خيارات مجنونة قبل انطلاق الجولة السابعة والعشرين من فانتازي الدوري الإنجليزي، برعاية أمازون السعودية، وقد ذهبنا إلى المغامرة لكثرة الخيارات المنطقية في هذه الجولة، لذلك قررنا تسليط الضوء على خيارات أخرى بعيدة عن الأعين، لعشاق المخاطرة.

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ليون بايلي

الخيار الأول هو ليون بايلي جناح أستون فيلا، الذي يعيش أفضل مواسمه مع الأسود، حيث سجل 8 أهداف وصنع مثلهم خلال 24 مباراة شارك فيها بفانتازي الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

كما يعتبر الجامايكي أعلى لاعبي الدوري الإنجليزي على الإطلاق بمعدل المساهمات التهديفية (تسجيل وصناعة) من اللعب المفتوح لكل 90 دقيقة لعب، بمعدل مساهمة كل 84 دقيقة.

ويعتبر اختيار بايلي قائدا للتشكيلة في هذه الجولة، من الأفكار الجنونية غير السائدة، حيث تصل نسبة امتلاكه إلى 16% فقط بين المشاركين في مسابقة فانتازي الدوري الإنجليزي، الخاصة بموقع جول، برعاية أمازون السعودية.

ويحل أستون فيلا ضيفا على لوتون تاون في هذه الجولة، ومن المتوقع أن تكون مباراة مفتوحة أمام الارتداد الهجومي السريع لكتيبة المدرب أوناي إيمري.

بيدرو نيتو

الخيار الثاني هو الجناح البرتغالي بيدرو نيتو، نفاثة وولفرهامبتون، الذي يجيد الانطلاق على الجانبين الأيمن والأيسر، ويتمتع بسرعة كبيرة.

ورغم أن وولفرهامبتون سيواجه نيوكاسل، فإن نيتو سيكون خيارًا رائعًا، حيث صرح مدرب وولفز جاري أونيل، بأن فريقه لا يعتاد اللعب بصورة جيدة في المباريات التي يسمح فيها الخصم لهم بامتلاك الكرة، وقد ظهر ذلك بوضوح في مباراة شيفيلد يونايتد السابقة، التي توقع الجميع فوز الذئاب فيها بنتيجة كبيرة، لكنهم خرجوا بهدف وحيد.

لذلك من المتوقع أن تزيد خطورة عناصر وولفرهامبتون أمام نيوكاسل الذي سيلعب على الاستحواذ بطبيعة الحال، وسيكون نيتو أبرز العناصر الهجومية.

كودي جاكبو

الخيار الأخير هو المهاجم الهولندي لليفربول كودي جاكبو، الذي سيكون اعتماد يورجن كلوب عليه في ظل الغيابات الكثيرة بالخط الأمامي، حيث يظل موقف محمد صلاح وداروين نونيز غير مؤكد، بينما يغيب ديوجو جوتا لفترة طويلة.

ويعتبر جاكبو من الاختيارات التي لا يلتفت لها كثير من لاعبي الفانتازي، لأن أغلب المشاركين يختارون صلاح ونونيز والجناح الكولومبي لويس دياز.