ماذا قال بيب؟

فجر الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مستقبله التدريبي مع النادي الإنجليزي.

وقال جوارديولا، في مقابلة مع "داني جارسيا" على يوتيوب: "لن أدرب ناديًا آخر بعد الرحيل عن السيتي. لا أتحدث عن المستقبل البعيد، لكن ما لن أفعله هو الرحيل والذهاب إلى بلد آخر والقيام بنفس الشيء كما أفعل الآن".

وأضاف: "لن تكون لدي الطاقة، فكرة البدء في مكان آخر، وكل عملية التدريب وما إلى ذلك، لا، لا، لا! ربما أقود منتخبًا، لكن هذا مختلف".

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وتطرق إلى نتائج فريقه السلبية مؤخرًا: "التعامل مع مشاكل الهزيمة يكون من خلال التواجد مع الأصدقاء والعائلة، لكن لا يمكن لأحد أن يعزيك حقًا من الوحدة التي يشعر بها مدرب كرة القدم".

وواصل: "تكون محاطًا بالناس، لكن القرارات السيئة، «لماذا فعلت ذلك، لقد أخطأت لأنني فعلت هذا، لم أدفعهم بما فيه الكفاية»، ألم الهزيمة تشعر به وحدك. عندما تغلق باب غرفة النوم وتطفئ الأنوار لا يوجد عزاء. عليك أن تنتظر يومًا أو يومين، ثم تبدأ من جديد".

وأردف: "الجولف يساعد، أراقب خصمنا، وأشاهد الصور، لكن دائمًا مع لعبة الجولف في الخلفية مع زجاجة نبيذ، ثم 'الآن سيضرب تايجر وودز الكرة الأولى'، أراقب الضربة، ثم أعود إلى ما كنت أفعله، ثم أكرر ذلك مرة أخرى. العمل بهذه الطريقة يجعلني مدربًا أفضل".

وختم: "أريد أن أترك مهنة التدريب وأذهب للعب الجولف، لكن لا يمكنني ذلك الآن، سيأتي وقت أشعر فيه أنه يكفي ما فعلت وسأتوقف بالتأكيد بعد ذلك".