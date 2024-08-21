كلهم لعبوا في مركز واحد.. مزحة ريال مدريد تتحول إلى حقيقة!

سوء في توزيع قدرات الفريق الملكي

ما كان مجرد مزحة على وسائل التواصل الاجتماعي عقب مباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا في الدوري الإسباني، أثبتته الوقائع والأرقام.

المزحة التي طافت وسائل التواصل الاجتماعي عقب اللقاء، كانت تركز وجود هجوم ريال مدريد على الناحية اليسرى، في ظل وجود كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور ورودريجو جويس في تلك الناحية.

البعض قام بعمل فيديوهات يحاكون فيها لاعبي ريال مدريد وهم يتصارعون على مركز الجناح الأيسر فينتهي المطاف وهم كلهم يختارونه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

والبعض الآخر قام بعمل خطة للاعبي ريال مدريد على الورق، وتظهر وجود 4-5 لاعبين في مركز الجناح الأيمن.

صحيفة "ماركا" سلطت الضوء على إحصائيات رقمية تخص هذه النقطة بالتحديد، فأثبتت بالدليل القاطع وبرسم الخرائط الحرارية لثلاثي هجوم ريال مدريد "مبابي - فينيسيوس - رودريجو" وجودهم معظم أوقات اللقاء في الناحية اليسرى!.

الإحصاءات تظهر دقة أكثر، حيث أثبتت أن 52٪ من المد الهجومي للنادي الملكي كان من الناحية اليسرى، مقابل 48٪ لكل من العمق والناحية اليمنى.

يذكر أن ريال مدريد سجل هدفه من الناحية اليسرى عن طريقة رودريجو، لكنه اكتفى بمشاهدة فريق ريال مايوركا وهو يجبره على التعادل الإيجابي 1-1 في نهاية المطاف.